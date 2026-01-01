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ГлавнаяБлогКалендарь событийHousebook Investment Camp Uzbekistan 2026 — инвестиционный тур по Узбекистану
от 29.10.2026 00:00 до 02.11.2026 00:00
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Housebook Investment Camp Uzbekistan 2026 — инвестиционный тур по Узбекистану

Узбекистан
Housebook Investment Camp Uzbekistan 2026 — инвестиционный тур по Узбекистану

Housebook Investment Camp Uzbekistan 2026

29 октября – 2 ноября 2026

Маршрут:

📍 Ташкент → Самарканд

Housebook приглашает инвесторов, девелоперов и участников совместных инвестиционных проектов принять участие в закрытом бизнес-туре по Узбекистану.

Мероприятие посвящено изучению инвестиционного потенциала страны, знакомству с перспективными девелоперскими проектами и поиску новых возможностей для международного сотрудничества.

Основные направления

  • Девелоперские проекты
  • Инвестиционные возможности
  • JV-проекты и стратегические партнёрства
  • Изучение рынка недвижимости Узбекистана
  • Перспективы развития региона

В рамках программы

  • Посещение Ташкента и Самарканда
  • Знакомство с перспективными проектами
  • Анализ инвестиционного потенциала рынка
  • Обсуждение совместных инвестиционных инициатив
  • Нетворкинг с инвесторами и участниками рынка
  • Обмен опытом и поиск новых направлений для развития бизнеса

Для кого

  • Инвесторы
  • Девелоперы
  • Владельцы бизнеса
  • Участники JV-проектов
  • Руководители инвестиционных направлений
  • Партнёры Housebook

Почему стоит участвовать

Узбекистан становится одним из самых динамично развивающихся рынков Центральной Азии. Housebook Investment Camp позволит участникам получить практическое понимание рынка, изучить перспективные проекты и выстроить новые деловые связи.

Формат участия — закрытый

Количество мест ограничено



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