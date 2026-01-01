от 29.10.2026 00:00 до 02.11.2026 00:00
ОфлайнРусский
Узбекистан
Housebook Investment Camp Uzbekistan 2026 — инвестиционный тур по Узбекистану
Housebook Investment Camp Uzbekistan 2026
29 октября – 2 ноября 2026
Маршрут:
📍 Ташкент → Самарканд
Housebook приглашает инвесторов, девелоперов и участников совместных инвестиционных проектов принять участие в закрытом бизнес-туре по Узбекистану.
Мероприятие посвящено изучению инвестиционного потенциала страны, знакомству с перспективными девелоперскими проектами и поиску новых возможностей для международного сотрудничества.
Основные направления
- Девелоперские проекты
- Инвестиционные возможности
- JV-проекты и стратегические партнёрства
- Изучение рынка недвижимости Узбекистана
- Перспективы развития региона
В рамках программы
- Посещение Ташкента и Самарканда
- Знакомство с перспективными проектами
- Анализ инвестиционного потенциала рынка
- Обсуждение совместных инвестиционных инициатив
- Нетворкинг с инвесторами и участниками рынка
- Обмен опытом и поиск новых направлений для развития бизнеса
Для кого
- Инвесторы
- Девелоперы
- Владельцы бизнеса
- Участники JV-проектов
- Руководители инвестиционных направлений
- Партнёры Housebook
Почему стоит участвовать
Узбекистан становится одним из самых динамично развивающихся рынков Центральной Азии. Housebook Investment Camp позволит участникам получить практическое понимание рынка, изучить перспективные проекты и выстроить новые деловые связи.
Формат участия — закрытый
Количество мест ограничено