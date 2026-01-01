Housebook Investment Camp Uzbekistan 2026 — инвестиционный тур по Узбекистану

Housebook Investment Camp Uzbekistan 2026

29 октября – 2 ноября 2026

Маршрут:

📍 Ташкент → Самарканд

Housebook приглашает инвесторов, девелоперов и участников совместных инвестиционных проектов принять участие в закрытом бизнес-туре по Узбекистану.

Мероприятие посвящено изучению инвестиционного потенциала страны, знакомству с перспективными девелоперскими проектами и поиску новых возможностей для международного сотрудничества.

Основные направления

Девелоперские проекты

Инвестиционные возможности

JV-проекты и стратегические партнёрства

Изучение рынка недвижимости Узбекистана

Перспективы развития региона

В рамках программы

Посещение Ташкента и Самарканда

Знакомство с перспективными проектами

Анализ инвестиционного потенциала рынка

Обсуждение совместных инвестиционных инициатив

Нетворкинг с инвесторами и участниками рынка

Обмен опытом и поиск новых направлений для развития бизнеса

Для кого

Инвесторы

Девелоперы

Владельцы бизнеса

Участники JV-проектов

Руководители инвестиционных направлений

Партнёры Housebook

Почему стоит участвовать

Узбекистан становится одним из самых динамично развивающихся рынков Центральной Азии. Housebook Investment Camp позволит участникам получить практическое понимание рынка, изучить перспективные проекты и выстроить новые деловые связи.

Формат участия — закрытый

Количество мест ограничено







