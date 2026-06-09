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ГлавнаяБлогКалендарь событийБаза знаний Housebook: финансовые особенности сделок на зарубежных рынках
от 08.10.2026 07:00 до 08.10.2026 10:00
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База знаний Housebook: финансовые особенности сделок на зарубежных рынках

База знаний Housebook: финансовые особенности сделок на зарубежных рынках

База знаний Housebook — 8 октября

8 октября состоится новый эфир базы знаний Housebook по зарубежной недвижимости.

Тема страновых вебинаров — «Финансовые особенности сделки».

Программа начнётся с отдельного вебинара Housebook, после которого пройдут четыре 30-минутных блока по зарубежным рынкам: Северному Кипру, Панаме, Азербайджану и Турции.

Участники смогут последовательно познакомиться с финансовой спецификой проведения сделок в разных странах и сравнить особенности каждого направления.

Программа — 8 октября

10:00–10:30 — Вебинар Housebook

10:35–11:05 — Северный Кипр

Тема: Финансовые особенности сделки

Разбор финансовых особенностей сделок с недвижимостью на Северном Кипре.

11:10–11:40 — Панама

Тема: Финансовые особенности сделки

Разбор финансовых особенностей сделок с недвижимостью в Панаме.

11:45–12:15 — Азербайджан

Тема: Финансовые особенности сделки

Разбор финансовых особенностей сделок с недвижимостью в Азербайджане.

12:20–12:50 — Турция

Тема: Финансовые особенности сделки

Разбор финансовых особенностей сделок с недвижимостью в Турции.

Тайминг

Общее время: 10:00–12:50 МСК

  • вебинар Housebook — 30 минут;
  • Северный Кипр — 30 минут;
  • Панама — 30 минут;
  • Азербайджан — 30 минут;
  • Турция — 30 минут;
  • между блоками — по 5 минут.

Что получат участники

  • структурированное представление о финансовых особенностях сделок на четырёх зарубежных рынках;
  • возможность сравнить подходы и специфику разных стран;
  • практическую информацию для работы с клиентами;
  • более глубокое понимание международных сделок с недвижимостью.

Почему стоит участвовать

За один эфир участники смогут сравнить финансовую специфику сделок сразу на четырёх международных рынках.

Формат отдельных 30-минутных блоков позволяет быстро получить базовую информацию по каждому направлению и использовать её в дальнейшей работе с клиентами.



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