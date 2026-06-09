База знаний Housebook: финансовые особенности сделок на зарубежных рынках
База знаний Housebook — 8 октября
8 октября состоится новый эфир базы знаний Housebook по зарубежной недвижимости.
Тема страновых вебинаров — «Финансовые особенности сделки».
Программа начнётся с отдельного вебинара Housebook, после которого пройдут четыре 30-минутных блока по зарубежным рынкам: Северному Кипру, Панаме, Азербайджану и Турции.
Участники смогут последовательно познакомиться с финансовой спецификой проведения сделок в разных странах и сравнить особенности каждого направления.
Программа — 8 октября
10:00–10:30 — Вебинар Housebook
10:35–11:05 — Северный Кипр
Тема: Финансовые особенности сделки
Разбор финансовых особенностей сделок с недвижимостью на Северном Кипре.
11:10–11:40 — Панама
Тема: Финансовые особенности сделки
Разбор финансовых особенностей сделок с недвижимостью в Панаме.
11:45–12:15 — Азербайджан
Тема: Финансовые особенности сделки
Разбор финансовых особенностей сделок с недвижимостью в Азербайджане.
12:20–12:50 — Турция
Тема: Финансовые особенности сделки
Разбор финансовых особенностей сделок с недвижимостью в Турции.
Тайминг
Общее время: 10:00–12:50 МСК
- вебинар Housebook — 30 минут;
- Северный Кипр — 30 минут;
- Панама — 30 минут;
- Азербайджан — 30 минут;
- Турция — 30 минут;
- между блоками — по 5 минут.
Что получат участники
- структурированное представление о финансовых особенностях сделок на четырёх зарубежных рынках;
- возможность сравнить подходы и специфику разных стран;
- практическую информацию для работы с клиентами;
- более глубокое понимание международных сделок с недвижимостью.
Почему стоит участвовать
За один эфир участники смогут сравнить финансовую специфику сделок сразу на четырёх международных рынках.
Формат отдельных 30-минутных блоков позволяет быстро получить базовую информацию по каждому направлению и использовать её в дальнейшей работе с клиентами.