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Four Seasons Private Residences DIFC

1/2, Al Mustaqbal Street, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
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Здание
Застройщик
H&H Development
Площадь
от 447 м² до 934 м²
Количество спален
от 3 до 5
Стартовая цена
от 9 495 599 $от 21 232 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
При оформлении договора
40%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
3 спальни
447 – 457
9 495 599 – 10 896 063
21 232 – 23 795
4 спальни
559 – 663
14 309 029 – 15 975 390
24 067 – 25 564
5 спален
747 – 934
19 969 880 – 22 044 928
23 578 – 26 732
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Безупречный сервис в сердце финансового центра Дубая. Four Seasons Private Residences DIFC — брендовый комплекс премиум-класса, созданный для успешных бизнесменов, амбициозных профессионалов и состоятельных людей. Концепция проекта объединяет динамичную работу, уединенный отдых и гармоничную атмосферу закрытого сообщества. Ключевые особенности — Архитектурный ансамбль от бюро Дэвида Чипперфильда состоит из четырех монолитных башен, возвышающихся над общим стилобатом. Строгий линейный фасад здания эффектно контрастирует с плавными изгибами, которые формируют уютную пешеходную площадь. — Уникальный дизайн интерьеров разработан знаменитым международным ателье Tihany Design, которое адаптировало пространство под видение владельцев. В оформлении резиденций сочетаются неподвластная времени элегантность, высокая функциональность и ощущение абсолютного умиротворения. — Внутренняя wellness-инфраструктура включает открытый бассейн с баром, spa-центр, сауну, паровую баню, тренажерный зал и симулятор для игры в гольф. На территории подиума: каскадные сады в стиле оазиса, частный кинотеатр, сигарный салон, комнаты для проведения мероприятий, а также игровая комната и отдельная плавательная зона для детей. — Круглосуточный консьерж-сервис обеспечивает резидентам персонализированный подход, управление объектом, валет-паркинг, прием корреспонденции и комплексное техническое обслуживание. По запросу доступны услуги шеф-повара, клининг, кейтеринг, химчистка, помощь няни, вызов IT-специалиста и организация трансферов. Преимущества расположения Клубный дом расположен в известном деловом районе DIFC, в 5 минутах от метро. Добраться до Dubai Mall Fashion Avenue, Downtown Dubai, Burj Khalifa, Dubai Opera, Souk Al Bahar, Sky Views Observatory, Coca-Cola Arena, Zabeel Palace и The Museum of the Future можно за 5–10 минут. Дорога до Dubai Marina, Palm Jumeirah, Ain Dubai и Dubai International Cricket Stadium займёт 15–20 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 15 минутах пути на автомобиле.

Локация

На карте
1/2, Al Mustaqbal Street, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт250 м
Школа2 км
Магазин280 м
Медицинский центр600 м
Метро1 км
Аэропорт14 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Гольф-симулятор
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Терраса

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