Описание

Безупречный сервис в сердце финансового центра Дубая. Four Seasons Private Residences DIFC — брендовый комплекс премиум-класса, созданный для успешных бизнесменов, амбициозных профессионалов и состоятельных людей. Концепция проекта объединяет динамичную работу, уединенный отдых и гармоничную атмосферу закрытого сообщества. Ключевые особенности — Архитектурный ансамбль от бюро Дэвида Чипперфильда состоит из четырех монолитных башен, возвышающихся над общим стилобатом. Строгий линейный фасад здания эффектно контрастирует с плавными изгибами, которые формируют уютную пешеходную площадь. — Уникальный дизайн интерьеров разработан знаменитым международным ателье Tihany Design, которое адаптировало пространство под видение владельцев. В оформлении резиденций сочетаются неподвластная времени элегантность, высокая функциональность и ощущение абсолютного умиротворения. — Внутренняя wellness-инфраструктура включает открытый бассейн с баром, spa-центр, сауну, паровую баню, тренажерный зал и симулятор для игры в гольф. На территории подиума: каскадные сады в стиле оазиса, частный кинотеатр, сигарный салон, комнаты для проведения мероприятий, а также игровая комната и отдельная плавательная зона для детей. — Круглосуточный консьерж-сервис обеспечивает резидентам персонализированный подход, управление объектом, валет-паркинг, прием корреспонденции и комплексное техническое обслуживание. По запросу доступны услуги шеф-повара, клининг, кейтеринг, химчистка, помощь няни, вызов IT-специалиста и организация трансферов. Преимущества расположения Клубный дом расположен в известном деловом районе DIFC, в 5 минутах от метро. Добраться до Dubai Mall Fashion Avenue, Downtown Dubai, Burj Khalifa, Dubai Opera, Souk Al Bahar, Sky Views Observatory, Coca-Cola Arena, Zabeel Palace и The Museum of the Future можно за 5–10 минут. Дорога до Dubai Marina, Palm Jumeirah, Ain Dubai и Dubai International Cricket Stadium займёт 15–20 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 15 минутах пути на автомобиле.