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Franck Muller Aeternitas by London Gate

Pentominium, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Автобусная остановка
Станция метро
  1. Визуализация
Item 1 of 15
Визуализация
ЗастройщикLondon Gate
Площадьот 141 м² до 155 м²
Количество спален2
Стартовая цена2 710 000 AED
от 2 710 000 AED
от 19 121 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%271 000 AED
При оформлении договора
10%271000 AED
+
4%108400 AED
До даты ввода в эксплуатацию
20%542 000 AED
При передаче
60%1 626 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию2 кв. 2027
Этажность106
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 2 710 000 AED
Высота здания450 м
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Сауна
  • Массажный центр
  • Джакузи
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Комната для игры в теннис
  • Теннисный корт
  • Бильярдная комната
Территория
  • Зона отдыха
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната
  • Кинотеатр
  • Библиотека

Транспортная доступность

Общественный транспорт300 м
Средняя школа1 км
Магазин100 м
Медицинский центр200 м
Метро1 км
Море1 км
Аэропорт33 км

Описание

В самом сердце Dubai Marina расположился уникальный 106-этажный проект, созданный совместно с Franck Muller и London Gate. Возвышаясь на 450 метров над уровнем земли, это чудо современной архитектуры является самой высокой жилой башней с часами в мире. Комплекс предоставляет жителям захватывающие виды и эксклюзивный образ жизни в одном из самых престижных районов Дубая. Ключевые особенности проекта - Дизайн, вдохновленный часовым брендом Franck Muller, придает архитектуре здания особую уникальность стиля и запоминающиеся отличительные черты. - Жилой небоскреб предлагает дизайнерские меблированные апартаменты с высококачественной техникой и современной отделкой премиального класса. - В проекте предусмотрены разнообразные пространства для отдыха, включая детские игровые площадки, зону барбекю, библиотеку, а также spa-центр с сауной и джакузи, кинотеатр и специальную комнату для игры на музыкальных инструментах. - Для активного времяпрепровождения комплекс оснащен бассейном, фитнес-центром, кортом для падел-тенниса, и йога-студией. - Предлагаются такие услуги, как консьерж-сервис, домашний шеф-повар, круглосуточный валет-паркинг и доступ в частный бизнес-центр. Инфраструктура района Dubai Marina представляет собой один из самых престижных районов Дубая. Это место подходит для людей, предпочитающих как пляжный отдых, так и активный городской образ жизни. Локация знаменита пляжем JBR Beach и променадом Dubai Marina Walk с широким спектром развлечений от ресторанов, кафе и баров до spa-центров и бутиков. Здесь расположен крупный торговый центр Dubai Marina Mall. В районе находятся школы Emirates International School Meadows, Icademy Middle East и Regent International Private School, что открывает возможности для получения качественного образования. Преимущества расположения Район обладает удобной транспортной доступностью благодаря близости к шоссе Al Sufouh Rd и Sheikh Zayed Rd. Дорога до Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport займет в среднем 30 минут. Добраться до Palm Jumeirah и Palm Jebel Ali можно за 10-15 минут, до Burj Khalifa и Dubai Mall — 15-20 минут.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
141 - 155
2 710 000 - 3 910 000
19 121 - 25 164

Инфраструктура

Pentominium, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Franck Muller Aeternitas by London Gate