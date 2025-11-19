Частые вопросы клиентов о покупке недвижимости в Дубае (первая часть)

Рынок недвижимости Дубая привлекает инвесторов со всего мира. Для начинающего риэлтора это означает море возможностей, но также и немало вызовов. Ваш успех зависит не только от знания объектов, но и от умения говорить на одном языке с клиентом, предвосхищая его страхи и сомнения. Ниже привели примеры актуальных запросов и оптимальных ответов на них.





Общие рекомендации: В разговоре с клиентом важно использовать четкие, простые сравнения, приводить конкретные примеры с понятными цифрами, демонстрировать знание официальных ресурсов и инструментов, проявлять инициативу. Предложение дополнительной помощи в выборе подходящего объекта покажет, что для клиента вы выступаете в роли профессионального консультанта, а не только продавца, который хочет закрыть сделку. Все вместе это формирует образ надежного и ответственного специалиста.





Насколько безопасна эта сделка для меня как иностранца?





Сделки в Дубае абсолютно безопасны. Права иностранных покупателей здесь защищены законом. Ключевой гарант 一 агентство по регулированию рынка недвижимости Дубая (RERA) и земельный департамент Дубая (DLD). Все сделки с offplan-объектами на этапе строительства проходят через официальную государственную систему Oqood. Ваше право собственности будет зарегистрировано в DLD, и вы получите официальный документ, подтверждающий статус владельца недвижимости (Title Deed).





Что хочет услышать клиент: «Я сопровожу вас на всех этапах сделки и обеспечу максимальную прозрачность каждого шага».





Какие скрытые расходы будут помимо цены самого объекта?





Кроме стоимости объекта важно заложить в бюджет сумму на дополнительные расходы. Основные из них: регистрационные и административные сборы, агентское вознаграждение, плата за обслуживание дома и т.д.





Подробные расчеты с примерами того, сколько придется заплатить при покупке на самом деле, мы освещали ЗДЕСЬ.





Что хочет услышать клиент: «Я предоставлю вам детализированную смету по всем статьям расходов до подачи предложения, как в этом примере».





В чем разница между свободным владением (freehold) и арендой на 99 лет (leasehold)?





Freehold: Вы покупаете абсолютное право собственности, по которому можете передавать недвижимость по наследству, продавать или сдавать в аренду без ограничения срока действия владения. В Дубае freehold-зоны специально выделены для иностранцев (например, Downtown, Marina, Palm Jumeirah и др.)





Leasehold: Вы покупаете право аренды объекта на длительное время (обычно 99 лет). По истечении срока право собственности возвращается первоначальному владельцу земли. Такая инвестиция также может быть выгодной, но с определенным временным горизонтом.





Что хочет услышать клиент: «Я помогу вам выбрать тот вариант, который лучше всего соответствует именно вашим инвестиционным целям».





Как проверить юридическую чистоту объекта?





Сперва нужно запросить отчет о недвижимости (Dubai Property Report) в DLD, в нем будет указан текущий владелец, наличие ипотеки или других обременений. Потом стоит проверить счета за обслуживание и убедиться, что у продавца нет долгов перед управляющей компанией. Также у строящихся объектов необходимо проверить статус проекта и застройщика в RERA.





Что хочет услышать клиент: «Мы проверим все вместе, я лично помогу получить все документы и грамотно “прочитать” их – это моя прямая ответственность как вашего риэлтора».





Стоит ли покупать недвижимость в строящемся доме или только в готовом?





У каждого варианта есть свои плюсы. В строящейся недвижимости часто привлекает цена с потенциалом роста и гибкие планы оплаты с беспроцентной рассрочкой от застройщика. Главный риск – задержки сроков сдачи объектов.





В готовой недвижимости вы получаете объект во владение «здесь и сейчас», можете сразу заселяться, сдавать в аренду и на момент покупки видите реальное состояние жилья, но цена будет, как правило, выше.





Что хочет услышать клиент: «Мы минимизируем риски, работая только с проверенными застройщиками. Давайте обсудим, что для вас сейчас приоритетнее: быстрая окупаемость или более выгодный вход в проект?»





Продолжение следует…





Во второй части обзора мы разберем вопросы о доходности, гарантиях, визах и о том, как закрыть сделку. Не пропустите!