5 главных заблуждений о покупке недвижимости на Palm Jumeirah

Коллеги-риэлторы, сколько раз вы слышали от потенциальных покупателей недвижимости на Palm Jumeirah фразы вроде: «Это слишком дорого», «Там вечные пробки» или «В этой локации только виллы для миллиардеров». Из-за этих давно сложившихся мифов порой вы можете потерять самых перспективных клиентов.





Наша задача — не просто продавать недвижимость, а просвещать. Давайте вооружимся фактами и превратим эти распространенные заблуждения в мощные аргументы «за».





«Palm Jumeirah только для богатых. Мне такое точно не по карману»





Что слышит клиент

В этой локации сплошные приватные виллы с вертолетными площадками, доступные лишь избранным.





Что ответить

Это, пожалуй, самое распространенное и далекое от истины мнение. Ведь Palm Jumeirah 一 целый микрорайон с невероятно диверсифицированным рынком. Да, здесь есть роскошные виллы за сотни миллионов, но это лишь верхушка айсберга.





Обратите внимание клиента на многочисленные жилые комплексы, которые предлагают апартаменты с видом на море и доступом ко всей инфраструктуре по цене, сопоставимой с премиальными проектами в Downtown. Подчеркните, что покупая даже студию на Palm Jumeirah, ваш клиент приобретает не просто квадратные метры, а актив с высочайшим статусом и потенциалом роста. Спрос на аренду здесь стабильно высокий, что обеспечивает отличную доходность.





Mina by Azizi — прибрежный комплекс с видом на Персидский залив, где вы сможете почувствовать себя как дома и при этом оставаться частью мультикультурного сообщества. На территории комплекса находятся бассейн, тренажерный зал, игровая площадка, подземный паркинг. За 20 минут можно добраться до знаменитого отеля-паруса Burj Al Arab, чуть дальше находятся небоскреб Burj Khalifa, торговый центр Dubai Mall и театр Dubai Opera. Добраться до района Dubai Marina можно за 15 минут, а до района Business Bay – за 30 минут.

Дата ввода в эксплуатацию: 1 кв. 2021

Стоимость: от 597 467 $





«Там ужасные пробки и неудобный выезд с острова»





Что слышит клиент

История о том, как кто-то потратил два часа, чтобы попасть домой в пятницу вечером.





Что ответить

Транспортная ситуация здесь давно кардинально изменилась. Пробки на Palm Jumeirah 一 вчерашний день. Напоминайте клиентам про комфортный монорельс, который напрямую соединяет Пальму со станцией метро. Это быстрый, удобный и предсказуемый способ вовремя добраться до нужной локации, полностью исключающий риск пробок.





К тому же, у многих жителей здесь нет потребности каждый день выезжать с острова. На Пальме есть все: от супермаркетов и ресторанов мирового уровня до спа-салонов, пляжей и фитнес-клубов.





«Там все объекты похожи друг на друга, нет уникальности»





Что слышит клиент

Однотипные виллы и стандартные планировки.





Что ответить

Разные части симметрично построенного острова на карте могут казаться одинаковыми, но на самом деле это не так. Каждый уголок Пальмы имеет свои особенности застройки и характер. Проведите клиенту виртуальный тур: от ультрасовременных вилл в стиле хай-тек до средиземноморских резиденций. Подчеркивайте различия в видах из окна: апартаменты могут выходить на Персидский залив, на внутренний канал между виллами или на панораму побережья Дубая. Вилла может иметь приватный пляж или панорамный вид на море с красивыми закатами. Это будет ключевым параметром уникальности предложения.





Alba Dorchester Collection by Omniyat — островок тропического леса на первой береговой линии. Комплекс спроектирован всемирно признанным мастером деконструктивизма Захи Хадид и поражает свободой геометрии. Уникальный ландшафтный дизайн выполнен Владимиром Джуровичем. Spa-салон и оздоровительные услуги на территории башни: частные процедурные кабинеты, крио-комната, студия красоты, парные и сауны, внутренние сады для медитации. Дорога до Dubai Media City, Dubai Internet City, Emirates Hills и Dubai Marina займет 20-25 минут. До Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Opera и Burj Park путь продлится около 30 минут. До аэропорта Al Maktoum International Airport около 40 минут.

Дата ввода в эксплуатацию: 1 кв. 2028

Стоимость: от 4 628 998 $





«Это рискованно: остров может утонуть»





Что слышит клиент

Страшилки из старых новостей и псевдонаучные теории.





Что ответить

Palm Jumeirah 一 это не эксперимент. Напомните, что за созданием острова стояли лучшие мировые специалисты и компании. А долгосрочные инвестиции мировых брендов 一 еще одна гарантия стабильности и качества этого места.





«Там нечего делать, кроме как лежать на пляже. Это скучно»





Что слышит клиент

Представление об острове как о тихом, сонном курорте без динамики.





Что ответить

Palm Jumeirah 一 эпицентр светской и гастрономической жизни Дубая. Перечислите знаменитые рестораны и популярные пляжные клубы, на которых регулярно проводятся мероприятия мирового уровня. Расскажите о яхт-клубах, дайвинг-центрах, прокате катеров и гидроциклов, велодорожках и беговых маршрутах с потрясающими видами. Жизнь на Пальме 一 это не покой, а активности премиум-класса.





Palm Beach Towers - три роскошные башни с итальянской дизайнерской мебелью. Резиденты комплекса смогут наслаждаться широким спектром удобств и услуг: infinity-бассейн с зоной отдыха, тренажерный зал, спортивные и детские площадки, смотровая площадка, площадка для йоги и медитации, SPA-салон, конференц-зал, зона барбекю, беговые дорожки, частный пляж и парк. Проект расположен в центре известных достопримечательностей города. За 5-15 минут можно доехать до смотровой площадки The View, отеля Burj Al Arab, колеса обозрения Ain Dubai, аквапарка Aquaventure Waterpark, дельфинария Dolphin Bay и океанариума The Lost Chambers Aquarium.

Дата ввода в эксплуатацию: 4 кв. 2026

Стоимость: от 1 129 693 $





И главное, помните, что ваша сила 一 в экспертизе. Когда клиент делится с вами одним из этих заблуждений, он не говорит однозначное «нет». Наоборот, он подсознательно просит убедить его в обратном. Покажите покупателям не просто недвижимость, а образ жизни, который они могут приобрести.