Личный ассистент 24/7: ИИ-помощник для риэлтора

ИИ-помощник — цифровой персональный консультант, доступный в любое время суток.

﻿﻿﻿﻿﻿Это не обычный чат-бот, а интеллектуальный ассистент, способный понять ваш запрос и выделить из множества проектов именно те, которые подойдут вам.

Что уже умеет наш ИИ-помощник?

Подберет страну , в точности отвечающую заданным критериям: климат, бюджет в выбранной валюте, цели инвестирования и инфраструктура. ИИ-ассистент не только предложит вам самую подходящую локацию, но и проконсультирует по вопросам налогов, ВНЖ, релокации и даже стоимости жизни в этой стране . Предложит жилые комплексы на основе фильтров по наличию инфраструктуры и качественным параметрам: тренажерный зал на территории, набережная или парк поблизости, тип застройки и т.д. Если вы уже определились с проектом — расскажет подробнее о нем и предоставит ссылку на детальную карточку жилого комплекса с планировками, галереей изображений и точными характеристиками. Покажет пример юнита в выбранном ЖК с типовыми параметрами, метражом и планировкой. Важно: ИИ-ассистент помогает понять, есть ли в ЖК приблизительно подходящие вам лоты. Выбор конкретного лота для выхода на сделку осуществляется при общении с менеджером после создания заявки на нашей платформе.

Пример запроса для работы с ИИ-помощником от Housebook

Клиент хочет найти двухкомнатные апартаменты у моря в месте с теплым климатом. Его главный запрос — комфортная инфраструктура для семей с детьми, включая сады, школы и досуговые зоны в самом ЖК.





ИИ-ассистент обрабатывает вопрос, выделяет ключевые моменты и проводит по ним поиск. В итоге он предоставляет список оптимальных стран, варианты жилых комплексов и ориентировочную планировку двухкомнатной квартиры вашей мечты.

Помимо технического анализа, ИИ-помощник от Housebook сможет рассказать об особенностях государства и о том, почему оно подходит семьям с детьми, описать плюсы жилого проекта и поделиться информацией о самих юнитах в продаже.

Будущие инновации в развитии ИИ-помощника

На данный момент запущена первая версия ассистента, и мы уже усиленно работаем над новыми планами его развития и функциями, которые будут добавлены в ближайшем будущем:

Комбинированный поиск. Вы сможете подбирать объект не только под конкретный бюджет, а, например, самый дешевый во всем каталоге страны, а также искать сразу по нескольким параметрам, включая стоимость, например: «самая дешевая цена» + «локация рядом с морем».

Точные дистанции. ИИ-помощник может подобрать варианты близко к морю, но пока еще не умеет точно считывать небольшие расстояния. В будущем ассистент сможет сделать подборку идеально соответствующих проектов под запрос с указанием расположения, например, в 1 километре от моря.

Поиск по районам и точечным локациям. В данный момент ИИ-помощник ограничен исследованиями по странам, городам или большим регионам. В дальнейшем можно будет проводить поиск по конкретным районам, например, «Найти виллу в Убуде на Бали» или «Студия в районе JVC в Дубае».

Индивидуальная доходность. ИИ-ассистент умеет рассчитывать ожидаемую доходность, исходя только из официальных средних показателей по государству. Предположить будущую прибыль по определенному ЖК или юниту, к сожалению, в данный момент нельзя.

Специфические параметры. Базовый подбор по стандартным характеристикам позволяет упростить работу брокера и быстро найти варианты по заданным значениям. В дальнейшем планируется реализация функции поиска по еще более персонализированным запросам и уникальным предложениям (например, если клиент хочет ЖК с актуальными акционными предложениями по беспроцентной рассрочке и др.)





Будущее недвижимости уже здесь. Функции, которые мы описали, — лишь начало. ИИ-помощник Housebook будет и дальше совершенствоваться, адаптироваться к вашим потребностям и открывать новые возможности. Приглашаем вас стать частью нашей экосистемы и этой трансформации, чтобы вместе переопределить стандарты поиска жилья по всему миру.