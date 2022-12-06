Rehan Residences by Eagle Hills

Описание

Престижный комплекс Rehan Residences расположится на первой береговой линии живописного квартала Maryam Island в эмирате Шарджа недалеко от Дубая. В проекте сделан акцент на гармонии современной архитектуры и функционального дизайна, что создает оптимальный баланс между комфортом и эстетикой. Жители смогут насладиться уникальным сочетанием изысканного стиля и премиальных удобств, а также прямым доступом к 900-метровому променаду вдоль побережья Персидского залива. Ключевые особенности проекта - В комплексе предусмотрена высококлассная инфраструктура: частные бассейны, оборудованные тренажерные залы и пространства для занятия йогой и медитаций. - Проект реализован с учетом экологической устойчивости и предлагает обширные зеленые зоны для отдыха и развлечений. - В здании продуманы все необходимые коммунальные услуги, включая Wi-Fi в общественных зонах и современные системы управления. - Жителям обеспечен круглосуточный консьерж-сервис и надежная система охраны и видеонаблюдения. Инфраструктура района Квартал Maryam Island обещает стать полноценным районом с роскошными пляжами, променадом и развлекательной инфраструктурой. Жители смогут наслаждаться прогулками по набережной, отдыхом в ресторанах, спа-центрах и бассейнах. На данный момент поблизости находятся различные отели, крупные торговые центры City Center, Mega Mall, выставочный зал Expo Centre Sharjah, пляжные парки Al Mamzar с беговыми и велодорожками и Al Majaz с аквапарком, а также океанариум. Преимущества расположения Жилой комплекс выгодно расположен в непосредственной близости от Дубая и ключевых объектов эмирата Шарджа. Основные магистрали связывают Шарджу с другими эмиратами и районами, обеспечивая удобство доступа ко всем основным достопримечательностям. Например, дорога до Dubai International Airport займет 10-15 минут, а Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 20-25 минутах на автомобиле.