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Rehan Residences by Eagle Hills

Al Khan, Al Khalidiah, Sharjah, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 13
Визуализация
ЗастройщикEagle Hills
Площадьот 36 м² до 126 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена443 888 AED
от 443 888 AED
от 10 210 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%44 389 AED
При оформлении договора
4%17756 AED
До даты ввода в эксплуатацию
20%88 778 AED
При передаче
70%310 722 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию3 кв. 2026
Этажность11
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 443 888 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины
  • Прачечная
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната
  • Терраса

Транспортная доступность

Средняя школа2 км
Медицинский центр750 м
Море100 м
Аэропорт11 км

Описание

Престижный комплекс Rehan Residences расположится на первой береговой линии живописного квартала Maryam Island в эмирате Шарджа недалеко от Дубая. В проекте сделан акцент на гармонии современной архитектуры и функционального дизайна, что создает оптимальный баланс между комфортом и эстетикой. Жители смогут насладиться уникальным сочетанием изысканного стиля и премиальных удобств, а также прямым доступом к 900-метровому променаду вдоль побережья Персидского залива. Ключевые особенности проекта - В комплексе предусмотрена высококлассная инфраструктура: частные бассейны, оборудованные тренажерные залы и пространства для занятия йогой и медитаций. - Проект реализован с учетом экологической устойчивости и предлагает обширные зеленые зоны для отдыха и развлечений. - В здании продуманы все необходимые коммунальные услуги, включая Wi-Fi в общественных зонах и современные системы управления. - Жителям обеспечен круглосуточный консьерж-сервис и надежная система охраны и видеонаблюдения. Инфраструктура района Квартал Maryam Island обещает стать полноценным районом с роскошными пляжами, променадом и развлекательной инфраструктурой. Жители смогут наслаждаться прогулками по набережной, отдыхом в ресторанах, спа-центрах и бассейнах. На данный момент поблизости находятся различные отели, крупные торговые центры City Center, Mega Mall, выставочный зал Expo Centre Sharjah, пляжные парки Al Mamzar с беговыми и велодорожками и Al Majaz с аквапарком, а также океанариум. Преимущества расположения Жилой комплекс выгодно расположен в непосредственной близости от Дубая и ключевых объектов эмирата Шарджа. Основные магистрали связывают Шарджу с другими эмиратами и районами, обеспечивая удобство доступа ко всем основным достопримечательностям. Например, дорога до Dubai International Airport займет 10-15 минут, а Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 20-25 минутах на автомобиле.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
36 - 36
443 888 - 443 888
12 161 - 12 161
1 спальня
66 - 66
673 888 - 673 888
10 210 - 10 210
2 спальни
95 - 95
980 888 - 980 888
10 250 - 10 250
3 спальни
126 - 126
1 300 000 - 1 300 000
10 309 - 10 309

Инфраструктура

Al Khan, Al Khalidiah, Sharjah, United Arab Emirates

Rehan Residences by Eagle Hills