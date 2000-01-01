Marlin by Reportage

Описание

На первой береговой линии острова Al Reem в Абу-Даби, расположится резиденция Marlin, где каждый уголок наполнен элегантностью. Безмятежные пейзажи, захватывающие дух виды и современные удобства — жилой комплекс предлагает все, чтобы удовлетворить самые требовательные вкусы жителей. Апартаменты представляют собой настоящее произведение искусства и идеальное пространство для творчества и самовыражения. Ключевые особенности — Окна с двойным остеклением повышают энергоэффективность и обеспечивают звукоизоляцию для спокойной жизни. — Центральная система кондиционирования воздуха позволяет поддерживать необходимую температуру и наслаждаться комфортом круглый год. — Множество исключительных удобств и услуг: взрослый и детский бассейны, тренажерный зал и игровые площадки, затененные зоны отдыха, просторная частная парковка для жителей и их гостей. Инфраструктура района Поблизости с комплексом Marlin имеются все необходимые учреждения социальной инфраструктуры. До школы Repton School — 7 минут. В непосредственной близости супермаркет Lulu Express, рестораны Catania Lounge, Rozana Al Reem Restaurant или первоклассное медицинское обслуживание в Cleveland Clinic. Преимущества расположения Благодаря трем мостам, соединяющим остров Al Reem с центром Абу-Даби, жители получают легкий доступ к центру города, финансовому району и основным автомагистралям Hazza ' Bin Zayed, Sheikh Zayed Bin Sultan. До торгового центра Boutik Mall — 5 минут, до Galleria Mall дорога займет 20 минут. До аэропорта Zayed International Airport можно доехать за 31 минуту.