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Главная - Жилые комплексы - Marlin by Reportage

Marlin by Reportage

6, Al Muqarrab Street, Shams Abu Dhabi, Al Reem Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 5
1 / 5
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Reportage Properties
Площадь
от 110 м² до 143 м²
Количество спален
от 2 до 3
Стартовая цена
от 1 894 859 AEDот 16 740 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
10%189 486 AED
При оформлении договора
2%37897 AED
При передаче
90%1 705 373 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность18
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
110
1 894 859
17 125
3 спальни
143
2 409 971 - 2 515 861
16 740 - 17 475

Описание

На первой береговой линии острова Al Reem в Абу-Даби, расположится резиденция Marlin, где каждый уголок наполнен элегантностью. Безмятежные пейзажи, захватывающие дух виды и современные удобства — жилой комплекс предлагает все, чтобы удовлетворить самые требовательные вкусы жителей. Апартаменты представляют собой настоящее произведение искусства и идеальное пространство для творчества и самовыражения. Ключевые особенности — Окна с двойным остеклением повышают энергоэффективность и обеспечивают звукоизоляцию для спокойной жизни. — Центральная система кондиционирования воздуха позволяет поддерживать необходимую температуру и наслаждаться комфортом круглый год. — Множество исключительных удобств и услуг: взрослый и детский бассейны, тренажерный зал и игровые площадки, затененные зоны отдыха, просторная частная парковка для жителей и их гостей. Инфраструктура района Поблизости с комплексом Marlin имеются все необходимые учреждения социальной инфраструктуры. До школы Repton School — 7 минут. В непосредственной близости супермаркет Lulu Express, рестораны Catania Lounge, Rozana Al Reem Restaurant или первоклассное медицинское обслуживание в Cleveland Clinic. Преимущества расположения Благодаря трем мостам, соединяющим остров Al Reem с центром Абу-Даби, жители получают легкий доступ к центру города, финансовому району и основным автомагистралям Hazza ' Bin Zayed, Sheikh Zayed Bin Sultan. До торгового центра Boutik Mall — 5 минут, до Galleria Mall дорога займет 20 минут. До аэропорта Zayed International Airport можно доехать за 31 минуту.

Инфраструктура

На карте
6, Al Muqarrab Street, Shams Abu Dhabi, Al Reem Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море10 м
Средняя школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр2 км
Аэропорт36 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона