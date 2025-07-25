Дата: 24.07.2025
с 25.07.2025 18:27
Эталон роскоши: пентхаус в Burj Khalifa!
Эксклюзивное предложение на рынке вторичного жилья в самом сердце Дубая. Двухуровневый пентхаус на вершине легендарной башни Burj Khalifa, идеальный для проживания и инвестиций.
Ключевые особенности
- Самая высокая резиденция в мире
- Этажи 107 и 108
- Панорамные виды 360° на город, океан и достопримечательности
- 21,000 кв.футов жилой площади
- 12 парковочных мест
- Частный лаунж для VIP-резидентов на 123 этаже
- Джакузи и бассейны
- Spa-центры, спортзалы и теннисные корты
- Прямой доступ к Armani Hotel и лучшим ресторанам мировой кухни
- Приватный переход в Dubai Mall
- Dubai Opera, Dubai Fountain, Dubai Waterfront в радиусе 5-15 минут
Ограниченное предложение: 180 млн AED (49,5 млн $)
Инвестиционная перспектива: после проведения ремонта стоимостью 21-26 млн AED объект может быть реализован за 275-300 млн AED. Потенциальный доход от перепродажи 70-95 млн AED.
Элитные объекты в данном сегменте имеет устойчивую тенденцию к росту. Подробная информация доступна у нашего менеджера VIP-проектов Ирины в Whatsapp 📞