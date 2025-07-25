Эталон роскоши: пентхаус в Burj Khalifa!

Эксклюзивное предложение на рынке вторичного жилья в самом сердце Дубая. Двухуровневый пентхаус на вершине легендарной башни Burj Khalifa , идеальный для проживания и инвестиций.





Ключевые особенности

Самая высокая резиденция в мире

Этажи 107 и 108

Панорамные виды 360° на город, океан и достопримечательности

21,000 кв.футов жилой площади

12 парковочных мест

Частный лаунж для VIP-резидентов на 123 этаже

Джакузи и бассейны

Spa-центры, спортзалы и теннисные корты

Прямой доступ к Armani Hotel и лучшим ресторанам мировой кухни

Приватный переход в Dubai Mall

Dubai Opera, Dubai Fountain, Dubai Waterfront в радиусе 5-15 минут





Ограниченное предложение: 180 млн AED (49,5 млн $)





Инвестиционная перспектива: после проведения ремонта стоимостью 21-26 млн AED объект может быть реализован за 275-300 млн AED. Потенциальный доход от перепродажи 70-95 млн AED.





Элитные объекты в данном сегменте имеет устойчивую тенденцию к росту. Подробная информация доступна у нашего менеджера VIP-проектов Ирины в Whatsapp 📞

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*на рендерах представлены примеры с выполненным ремонтом, пентхаус продается в черновой отделке