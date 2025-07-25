Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяАкцииЭталон роскоши: пентхаус в Burj Khalifa!
Дата: 24.07.2025
с 25.07.2025 18:27

Эталон роскоши: пентхаус в Burj Khalifa!

Эталон роскоши: пентхаус в Burj Khalifa!
Эксклюзивное предложение на рынке вторичного жилья в самом сердце Дубая. Двухуровневый пентхаус на вершине легендарной башни Burj Khalifa, идеальный для проживания и инвестиций.


Ключевые особенности

  • Самая высокая резиденция в мире
  • Этажи 107 и 108 
  • Панорамные виды 360° на город, океан и достопримечательности
  • 21,000 кв.футов жилой площади
  • 12 парковочных мест
  • Частный лаунж для VIP-резидентов на 123 этаже
  • Джакузи и бассейны
  • Spa-центры, спортзалы и теннисные корты
  • Прямой доступ к Armani Hotel и лучшим ресторанам мировой кухни
  • Приватный переход в Dubai Mall
  • Dubai Opera, Dubai Fountain, Dubai Waterfront в радиусе 5-15 минут


Ограниченное предложение: 180 млн AED (49,5 млн $) 


Инвестиционная перспектива: после проведения ремонта стоимостью 21-26 млн AED объект может быть реализован за 275-300 млн AED. Потенциальный доход от перепродажи 70-95 млн AED.


Элитные объекты в данном сегменте имеет устойчивую тенденцию к росту. Подробная информация доступна у нашего менеджера VIP-проектов Ирины в Whatsapp 📞

﻿﻿

*на рендерах представлены примеры с выполненным ремонтом, пентхаус продается в черновой отделке
КаталогКарта