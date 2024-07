Описание

Мир престижа и роскоши в Rashid Yachts & Marina. Премиальные материалы, элегантный дизайн и современная архитектура создают неповторимую атмосферу в Marina Views by Emaar. Почувствуйте изысканную жизнь в окружении умиротворяющих морских пейзажей. Ключевые особенности - Апартаменты оформлены в спокойной цветовой гамме, гармонично сочетающей функциональность с современными веяниями. В помещениях много естественного света, благодаря большим окнам и просторным балконам. - Резидентам будут доступны современный фитнес-зал, infinity-бассейн с видом на гавань, отдельный детский бассейн, игровая площадка, универсальные многофункциональные помещения, прогулочные парковые зоны. Инфраструктура района Rashid Yachts & Marina - это заново отстроенный район в исторической части Дубая, ранее известный как Mina Rashid. Поскольку квартал расположен на берегу залива, то и основной его особенностью станут более 430 причалов с полным спектром услуг для яхт. Для удобства жителей необходимые объекты социальной инфраструктуры размещены в пределах 5-10 минут: школы Little Diamond Nursery Al Rafa, New Academy School, Veracity Talent Development, медицинские центры Elite Medical Centre, Aster Hospital, Oxford Medical Centre Dubai. Преимущества расположения Проект имеет выезд на Sheikh Rashid Road, обеспечивая легкий доступ к знаковым местам Дубая. Дорога до Dubai Frame займет – 12 минут, до Downtown Dubai – 22 минуты, до Dubai Marina – 32 минуты. До аэропорта Dubai International Airport потребуется 20 минут пути.