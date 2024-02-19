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Marina Views by Emaar

1E, Mina Rashid Street, Madinat Dubai Al Melaheyah, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 4
1 / 4
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Emaar Properties PJSC
Площадь
от 67 м² до 276 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 1 650 000 AEDот 22 234 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
70%
При передаче
20%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Высота потолков3 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
67 – 76
1 650 000 – 1 868 822
24 532
2 спальни
113 – 178
2 520 000 – 3 978 327
22 234
3 спальни
156 – 175
4 300 000 – 4 804 543
27 436
4 спальни
269 – 276
9 100 000 – 9 325 578
33 719

Описание

Мир престижа и роскоши в Rashid Yachts & Marina. Премиальные материалы, элегантный дизайн и современная архитектура создают неповторимую атмосферу в Marina Views by Emaar. Почувствуйте изысканную жизнь в окружении умиротворяющих морских пейзажей. Ключевые особенности - Апартаменты оформлены в спокойной цветовой гамме, гармонично сочетающей функциональность с современными веяниями. В помещениях много естественного света, благодаря большим окнам и просторным балконам. - Резидентам будут доступны современный фитнес-зал, infinity-бассейн с видом на гавань, отдельный детский бассейн, игровая площадка, универсальные многофункциональные помещения, прогулочные парковые зоны. Инфраструктура района Rashid Yachts & Marina - это заново отстроенный район в исторической части Дубая, ранее известный как Mina Rashid. Поскольку квартал расположен на берегу залива, то и основной его особенностью станут более 430 причалов с полным спектром услуг для яхт. Для удобства жителей необходимые объекты социальной инфраструктуры размещены в пределах 5-10 минут: школы Little Diamond Nursery Al Rafa, New Academy School, Veracity Talent Development, медицинские центры Elite Medical Centre, Aster Hospital, Oxford Medical Centre Dubai. Преимущества расположения Проект имеет выезд на Sheikh Rashid Road, обеспечивая легкий доступ к знаковым местам Дубая. Дорога до Dubai Frame займет – 12 минут, до Downtown Dubai – 22 минуты, до Dubai Marina – 32 минуты. До аэропорта Dubai International Airport потребуется 20 минут пути.

Инфраструктура

На карте
1E, Mina Rashid Street, Madinat Dubai Al Melaheyah, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море100 м
Средняя школа250 м
Магазин3 км
Медицинский центр4 км
Аэропорт12 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Набережная
  • Средняя школа
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе

Новости о проекте

  1. Cовсем скоро в ОАЭ упростят процесс получения Золотой визы
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