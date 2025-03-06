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ГлавнаяАкцииЭксклюзивные предложения на старте продаж проекта SOLA Residences
06.03.2025
Срок действия c 03.03.2025

Эксклюзивные предложения на старте продаж проекта SOLA Residences

Эксклюзивные предложения на старте продаж проекта SOLA Residences

Девелопер предоставляет уникальные возможности и скидки для проекта SOLA Residences.


План оплаты 50/50 – обеспечьте себе квартиру, внеся всего 5%


Первые 108 единиц – 5% скидка при 24% предоплате.

 

Скидка, которая увеличивается от первоначального взноса:

  • 30% DP – дополнительная скидка 2%  
  • 50% DP – дополнительная скидка 4%   
  • 100% DP – максимальная скидка 6% 


Оптовые предложения для инвесторов:  

  •  Покупка всего этажа – скидка 5%  
  •  Покупка половины этажа – скидка 3%
  • Пакетное предложение (мин. 3 единицы) – скидка 2%  


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Проекты «Centurion Group»
  1. SOLA Residences by Centurion
    SOLA Residences by Centurion
    Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи4 кв. 2027
    ЗастройщикCenturion Group
    Площадьот 66 м² до 151 м²
    Первый взнос20%
    от 1 120 888 AEDот 16 505 AED/м²
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