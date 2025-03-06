Эксклюзивные предложения на старте продаж проекта SOLA Residences

Тип объектаЖилой
Срок сдачи4 кв. 2027
ЗастройщикCenturion Group
Площадьот 66 м² до 151 м²
Первый взнос20%
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