Эксклюзивные предложения на старте продаж проекта SOLA Residences

Девелопер предоставляет уникальные возможности и скидки для проекта SOLA Residences.





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Первые 108 единиц – 5% скидка при 24% предоплате.

Скидка, которая увеличивается от первоначального взноса:

30% DP – дополнительная скидка 2%

50% DP – дополнительная скидка 4%

100% DP – максимальная скидка 6%





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Покупка всего этажа – скидка 5%

Покупка половины этажа – скидка 3%

Пакетное предложение (мин. 3 единицы) – скидка 2%





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