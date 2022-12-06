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Neva Residences

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Barsha South 4, JVC District 16, 7 Street, M18
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 3
Визуализация
ЗастройщикTiger Real Estate
Площадьот 79 м² до 86 м²
Количество спален1
Стартовая цена1 083 446 AED
от 1 083 446 AED
от 12 639 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%108 345 AED
При оформлении договора
4%43338 AED
До даты ввода в эксплуатацию
60%650 068 AED
После передачи
30%325 034 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию1 кв. 2026
Старт продаж1 кв. 2023
Этажность17
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 1 083 446 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины
  • Терраса

Транспортная доступность

Общественный транспорт550 м
Средняя школа1 км
Магазин650 м
Медицинский центр5 км
Море10 км

Описание

Новый жилой комплекс высотой 17 этажей в престижном районе Jumeirah Village Circle (JVC). Жители смогут наслаждаться высококлассным образом жизни и инфраструктурой, разработанной с учетом семейных потребностей. В комплексе представлены уютные студии и апартаменты с 1-2 спальнями, функциональными планировками, качественной отделкой и современной бытовой техникой.

Жителям доступен роскошный образ жизни: открытый бассейн, детские площадки, спортивный зал, зона барбекю, благоустроенные сады и парки, терраса на крыше. В 20 минутах расположены главные достопримечательности Дубая: Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall. За 10-15 минут можно доехать до районов Business Bay и Palm Jumeirah. В 5-10 минутах на автомобиле находятся школы Bloom World Academy и GEMS Founders School - Al Barsha, гипермаркет Nesto Hypermarket и торговый центр Circle Mall JVC. Развитая транспортная сеть Район JVC расположен на пересечении основных автомагистралей Al Khail Rd и Sheikh Mohammed bin Zayed Rd., что позволит быстро добраться до знаменитых локаций Дубая. В 20-25 минутах от комплекса находятся международные аэропорты Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport. Живите в окружении природы В 5-10 минутах от комплекса расположены парк Central Park JVC, JVC District 10 Park и знаменитый сад цветов и бабочек Dubai Butterfly Garden с 70 видами растений. Надежный застройщик Tiger Group – группа компаний, которая активно развивается с 1976 года. Недвижимость компании включает жилые и коммерческие здания, магазины, и демонстрационные залы. За годы работы застройщик вышел на рынок Персидского залива, Ближнего Востока и Турции.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
79 - 86
1 083 446 - 1 172 618
12 639 - 14 780

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Barsha South 4, JVC District 16, 7 Street, M18