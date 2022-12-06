Neva Residences

Жителям доступен роскошный образ жизни: открытый бассейн, детские площадки, спортивный зал, зона барбекю, благоустроенные сады и парки, терраса на крыше. В 20 минутах расположены главные достопримечательности Дубая: Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall. За 10-15 минут можно доехать до районов Business Bay и Palm Jumeirah. В 5-10 минутах на автомобиле находятся школы Bloom World Academy и GEMS Founders School - Al Barsha, гипермаркет Nesto Hypermarket и торговый центр Circle Mall JVC. Развитая транспортная сеть Район JVC расположен на пересечении основных автомагистралей Al Khail Rd и Sheikh Mohammed bin Zayed Rd., что позволит быстро добраться до знаменитых локаций Дубая. В 20-25 минутах от комплекса находятся международные аэропорты Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport. Живите в окружении природы В 5-10 минутах от комплекса расположены парк Central Park JVC, JVC District 10 Park и знаменитый сад цветов и бабочек Dubai Butterfly Garden с 70 видами растений. Надежный застройщик Tiger Group – группа компаний, которая активно развивается с 1976 года. Недвижимость компании включает жилые и коммерческие здания, магазины, и демонстрационные залы. За годы работы застройщик вышел на рынок Персидского залива, Ближнего Востока и Турции.

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