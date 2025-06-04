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ГлавнаяВебинарыКак сократить время обработки запроса клиента
04.06.2025 14:26

Как сократить время обработки запроса клиента

В этом видео мы показываем, как платформа Housebook помогает значительно сократить время обработки клиентских запросов. Мы рассказываем о ключевых инструментах автоматизации, включая настраиваемые шаблоны ответов и интеллектуальную маршрутизацию запросов. Демонстрируем интеграцию с CRM‑системами и мгновенные уведомления для ускорения коммуникации. В завершение даём практические советы по оптимизации рабочего процесса для повышения общей эффективности.

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