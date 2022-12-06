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Mercer House by Ellington

The Dome Tower, Jumeirah Lakes Towers, Al Thanyah 5, Al Thanyah, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 15
Визуализация
ЗастройщикEllington Group
Площадьот 127 м² до 241 м²
Количество спаленот 2 до 3
Стартовая цена3 156 828 AED
от 3 156 828 AED
от 24 709 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%631 366 AED
При оформлении договора
4%126273 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%1 578 414 AED
При передаче
30%947 048 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию3 кв. 2027
Этажность47
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 3 156 828 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Лифты
  • Количество лифтов: 19
  • Скоростные лифты
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Сауна
  • Массажный центр
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Площадка для сквоша
  • Волейбольный корт
  • Спортивная площадка
  • Теннисный корт
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
  • Прогулочная зона
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната
  • Терраса
  • Библиотека

Транспортная доступность

Метро1 км
Море3 км
Аэропорт35 км

Описание

Элитный жилой комплекс нового поколения Mercer House станет многофункциональным комплексом, где сочетаются роскошь и функциональность. Две башни, соединенные общим подиумом, обещают предоставить исключительное качество жизни с уникально продуманными апартаментами и передовой инфраструктурой на территории. Ключевые особенности – Все апартаменты оснащены системой «умный дом». Удобная планировка включает балконы, прачечные и полузакрытые кухни с встроенной техникой и специальными островами, отделяющими их от зоны гостиной. Спальни оснащены встроенными шкафами и гардеробными, а пентхаусы дополнены кабинетами, лаунж-зонами и просторными террасами с приватными бассейнами. – Проект предлагает удобства класса люкс на четырех уровнях подиума, включая пляжный клуб с бассейном и интегрированным баром, торговые центры с магазинами, бутиками, кафе и ресторанами, wellness-зоны, мультиспортивный зал и многое другое. Для детей есть различные игровые зоны на выбор — как внутри, так и на улице. – Резиденты имеют доступ к круглосуточному консьерж-сервису, парковкам для автомобилей и велосипедов. Инфраструктура района Район Uptown Dubai привлекателен для семей и бизнесменов, предлагая комфортные условия для жизни для отдыха. Инфраструктура сообщества включает образовательные учреждения, например Emirates International School Meadows и Dubai British School Jumeirah Park. Парк JLT, расположенный неподалеку, предлагает отличные возможности для отдыха на свежем воздухе. Uptown Plaza находится в нескольких минутах от комплекса. Планируется развитие современных общественных пространств с магазинами, кафе и ресторанами. Преимущества расположения Благодаря выгодному местоположению, с территории комплекса открывается удобный доступ ко многим ключевым объектам и районам Дубая, включая Dubai Marina и Palm Jumeirah, а также к набережной The Walk, JBR, где можно насладиться пляжными прогулками, шоппингом и международной кухней. Dubai International Airport, Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 20-30 минутах на автомобиле.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
127 - 156
3 156 828 - 4 601 828
24 709 - 29 484
3 спальни
198 - 241
5 444 828 - 6 215 828
25 755 - 27 449

Инфраструктура

The Dome Tower, Jumeirah Lakes Towers, Al Thanyah 5, Al Thanyah, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates