Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяБлогАкцииПраздничные акции Sobha Realty
Дата: 26.05.2026
от 20.05.2026 13:36 до 30.05.2026 21:00

Праздничные акции Sobha Realty

Праздничные акции Sobha Realty

1. «A Golden Beginning» 

При покупке недвижимости клиенты получают ваучер на мебель номиналом 2% от стоимости объекта и физическое золото в слитках.

Размер золотого бонуса зависит от стоимости жилья:

  • До 2.5 млн AED: слиток ~20 г (лимит стоимости золота до 10 000 AED).
  • 2.5 млн – 5 млн AED: слиток ~30 г (лимит до 15 000 AED).
  • Свыше 5 млн AED: слиток ~45 г (лимит до 25 000 AED).


Условия:

  • Объекты: квартиры в Sobha Central, Sobha Hartland II, Downtown UAQ и коммерческие помещения (Retail) во всех проектах. В акции не участвуют новые запуски и проекты в Абу-Даби.
  • Оформление: первый взнос 2% при бронировании. Выдача золота — после оплаты 10% стоимости, взноса за регистрацию и подписания договора.


2. «A gift that lasts beyond Eid» 

При покупке вилл застройщик предоставляет двойной бонус и специальный план оплаты:

  • 2 года освобождения от сервисных сборов (Service Charge Waiver).
  • Ваучер на мебель номиналом 2% от стоимости недвижимости.
  • План оплаты 40:60 


Условия:

  • Объекты: только виллы в проектах Sobha Sanctuary и Sobha Siniya Island (включая Coral Beach Villas и Palm Grove Villas). Исключены новые старты продаж.
  • Оформление: необходимо забронировать объект в указанные сроки, подписать форму бронирования и внести первый взнос в размере 2%.


Обе акции не суммируются с прошлыми бронированиями и не действуют при переоформлении, отмене или изменении класса старых сделок.



  1. Sobha Realty

    Sobha Realty

    Одна из самых крупных строительных компаний ОАЭ, создающих недвижимость в премиум сегменте. Основана в 1976 году.

Item 1 of 1
  1. Sobha Siniya Island Villas
    Sobha Siniya Island Villas
    Al Seanneeah, Umm Al Quwain, United Arab Emirates
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи4 кв. 2028
    ЗастройщикSobha Realty
    Площадьот 453 м² до 1045 м²
    Первый взнос20%
    от 2 926 206 $от 6 448 $/м²
Item 1 of 9

Похожие материалы

Еще
  1. Майские предложения от знаменитых застройщиков
    26.05.2026

    Майские предложения от знаменитых застройщиков

    Актуальные планы рассрочки, DLD waiver, гарантированная доходность и агентские бонусы

  2. Спецпредложения в Sea Legend One
    26.05.2026

    Спецпредложения в Sea Legend One

    Скидки до 10%, золотая виза в подарок, бронирование от 2%

  3. Праздничное предложение в ONE RAK CENTRAL
    26.05.2026

    Праздничное предложение в ONE RAK CENTRAL

    Скидка 8% для покупателей, комиссия 7% для брокеров и полностью меблированные апартаменты в Рас-эль-Хайме

Item 1 of 8
Каталог