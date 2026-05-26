Дата: 26.05.2026
от 20.05.2026 13:36 до 30.05.2026 21:00
Праздничные акции Sobha Realty
1. «A Golden Beginning»
При покупке недвижимости клиенты получают ваучер на мебель номиналом 2% от стоимости объекта и физическое золото в слитках.
Размер золотого бонуса зависит от стоимости жилья:
- До 2.5 млн AED: слиток ~20 г (лимит стоимости золота до 10 000 AED).
- 2.5 млн – 5 млн AED: слиток ~30 г (лимит до 15 000 AED).
- Свыше 5 млн AED: слиток ~45 г (лимит до 25 000 AED).
Условия:
- Объекты: квартиры в Sobha Central, Sobha Hartland II, Downtown UAQ и коммерческие помещения (Retail) во всех проектах. В акции не участвуют новые запуски и проекты в Абу-Даби.
- Оформление: первый взнос 2% при бронировании. Выдача золота — после оплаты 10% стоимости, взноса за регистрацию и подписания договора.
2. «A gift that lasts beyond Eid»
При покупке вилл застройщик предоставляет двойной бонус и специальный план оплаты:
- 2 года освобождения от сервисных сборов (Service Charge Waiver).
- Ваучер на мебель номиналом 2% от стоимости недвижимости.
- План оплаты 40:60
Условия:
- Объекты: только виллы в проектах Sobha Sanctuary и Sobha Siniya Island (включая Coral Beach Villas и Palm Grove Villas). Исключены новые старты продаж.
- Оформление: необходимо забронировать объект в указанные сроки, подписать форму бронирования и внести первый взнос в размере 2%.
Обе акции не суммируются с прошлыми бронированиями и не действуют при переоформлении, отмене или изменении класса старых сделок.
