RU
+971 (4) 412-5007
Дата: 01.04.2026
от 01.04.2026 14:35 до 30.05.2026 21:00

Акционные предложения от знаменитых девелоперов

Winslow by IGO

Покупатель может выбрать одно из двух условий: освобождение от уплаты DLD или рассрочка после передачи ключей. 

Цены соответствуют уровню предзапуска — на 5–6% ниже рыночных. 

Комиссия для брокеров — до 5%, плюс дополнительный бонус от 10 000 до 30 000 AED в зависимости от лота.


Pelagos by IGO

Скидка до 5% и освобождение от уплаты DLD. 

Условие не распространяется на план оплаты с рассрочкой после передачи ключей.


Lume Residences by S&S

Комиссия для брокеров — до 10%. Предусмотрена возможность предоставления скидки покупателю за счет частичного снижения комиссии — до 6%.


The Elysian by MFour

Скидка до 4%.


Exotica by Al Marina

Скидка до 5%.


Sunset Bay Grand by Imtiaz

Освобождение от уплаты регистрационного сбора DLD (4%).



  1. Imtiaz Developments

    Строительная компания, которая с 2014 года реализует функциональные жилые проекты и стремится к экологичности зданий и инновациям в архитектуре, дизайне.

  1. The Winslow by IGO
    Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи2 кв. 2028
    ЗастройщикInvest Group Overseas (IGO)
    Площадьот 69 м² до 120 м²
    Первый взнос20%
    от 445 412 $от 5 960 $/м²
