Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Invest Group Overseas (IGO)
Площадь
от 69 м² до 120 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 445 352 $от 5 959 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Период рассрочки после передачи ключей
18 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность19
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
69 – 74
445 352 – 476 389
6 366 – 6 400
2 спальни
107 – 120
655 262 – 719 787
5 959 – 6 088
Описание

Проект The Winslow by IGO – это современный многофункциональный комплекс, расположенный в районе Meydan Horizon в Дубае. Он объединяет жилые, офисные и торговые пространства в одном здании, что создает сбалансированную экосистему как для повседневной жизни, так и для ведения бизнеса. Ключевые особенности: – Апартаменты передаются с полной чистовой отделкой. В интерьерах используются премиальные фарфоровые напольные покрытия, ванные комнаты полностью облицованы керамогранитом и укомплектованы сантехникой TOTO. Кухни оборудованы встроенной техникой SMEG. – В резиденциях предусмотрены встроенные системы хранения и установлена система «умный дом». – Инфраструктура включает в себя детские игровые зоны в помещении и на открытом воздухе, лаунж-зоны, открытую террасу, зону барбекю и кинотеатр под открытым небом и многое другое. Преимущества расположения Из района легко добираться до ключевых деловых и туристических центров города. До Ras Al Khor Wildlife Sanctuary можно доехать за 5 минут. Dubai Mall и Downtown Dubai находятся в 12-15 минутах езды. Дорога до Mall of the Emirates, Palm Jumeirah и JBR займет 18-25 минут. Дорога до Dubai International Airport (DXB) занимает 15 минут.

Локация

На карте
Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Школа5 км
Магазин1 км
Медицинский центр6 км
Аэропорт16 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона барбекю
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Открытый балкон
  • Терраса

