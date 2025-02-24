Описание

Проект The Winslow by IGO – это современный многофункциональный комплекс, расположенный в районе Meydan Horizon в Дубае. Он объединяет жилые, офисные и торговые пространства в одном здании, что создает сбалансированную экосистему как для повседневной жизни, так и для ведения бизнеса. Ключевые особенности: – Апартаменты передаются с полной чистовой отделкой. В интерьерах используются премиальные фарфоровые напольные покрытия, ванные комнаты полностью облицованы керамогранитом и укомплектованы сантехникой TOTO. Кухни оборудованы встроенной техникой SMEG. – В резиденциях предусмотрены встроенные системы хранения и установлена система «умный дом». – Инфраструктура включает в себя детские игровые зоны в помещении и на открытом воздухе, лаунж-зоны, открытую террасу, зону барбекю и кинотеатр под открытым небом и многое другое. Преимущества расположения Из района легко добираться до ключевых деловых и туристических центров города. До Ras Al Khor Wildlife Sanctuary можно доехать за 5 минут. Dubai Mall и Downtown Dubai находятся в 12-15 минутах езды. Дорога до Mall of the Emirates, Palm Jumeirah и JBR займет 18-25 минут. Дорога до Dubai International Airport (DXB) занимает 15 минут.