Дата: 01.04.2026
от 01.04.2026 14:29 до 30.05.2026 21:00

Акция для брокеров от Leos Development

Акция для брокеров от Leos Development

Для брокеров действует повышенная комиссия — до 12%.


Планы оплаты

  • 50/50 — половина суммы вносится в течение строительства, остаток — при передаче ключей.
  • 60/40 — 60% в период строительства, оставшиеся 40% выплачиваются в рассрочку на 2 года после передачи ключей.
  • 65/35 — 65% в период строительства, оставшиеся 35% выплачиваются в рассрочку на 3 года после передачи ключей.
При необходимости возможно согласование индивидуального плана оплаты.


Дополнительные условия

Объекты Leos Development входят в число предложений с наиболее низкой ценой за квадратный фут на текущем рынке. 

Для покупателей, рассматривающих оплату наличными, предусмотрены дополнительные скидки — размер определяется индивидуально в зависимости от выбранного объекта.



Каталог