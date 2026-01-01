The Elysian by MFOUR

Описание

Современный жилой проект с лаконичной архитектурой и нейтральной палитрой, сфокусированный на функциональности и ежедневном комфорте. Светлые интерьеры и продуманные общие зоны в The Elysium формируют спокойную, «домашнюю» атмосферу. Район Jumeirah Gardens – центральный, динамично развивающийся кластер для тех, кто ценит город без лишней суеты. Ключевые особенности – На территории комплекса предусмотрены бассейн с солнечной террасой и детский бассейн, а также два фитнес-пространства – крытое и открытое. – Для восстановления и отдыха спроектированы парная и сауна, для активного досуга – зона настольного тенниса и кинотеатр под открытым небом. – Жители смогут пользоваться лаунж-террасой на крыше, приватными беседками у бассейна и BBQ-зоной. Преимущества расположения Удобный выезд на Sheikh Zayed Road обеспечивает быстрые перемещения по основным направлениям города. Dubai Frame, Downtown Dubai и пляжи Jumeirah находятся в 7–12 минутах езды. До Dubai Hills Mall можно доехать за 20 минут, до Palm Jumeirah и Ain Dubai – за 25 минут. Путь до Dubai International Airport (DXB) займет около 10 минут.