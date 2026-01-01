Каталог
The Elysian by MFOUR

50/1, Al Badaa Street, Al Wasl, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
MFOUR
Площадь
от 33 м² до 292 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 259 163 $от 4 677 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность9
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
33 – 38
259 163 – 276 590
7 157 – 7 706
1 спальня
65 – 93
425 263 – 480 810
5 145 – 6 456
2 спальни
71 – 212
480 538 – 994 629
4 677 – 6 709
Брошюра проекта

Описание

Современный жилой проект с лаконичной архитектурой и нейтральной палитрой, сфокусированный на функциональности и ежедневном комфорте. Светлые интерьеры и продуманные общие зоны в The Elysium формируют спокойную, «домашнюю» атмосферу. Район Jumeirah Gardens – центральный, динамично развивающийся кластер для тех, кто ценит город без лишней суеты. Ключевые особенности – На территории комплекса предусмотрены бассейн с солнечной террасой и детский бассейн, а также два фитнес-пространства – крытое и открытое. – Для восстановления и отдыха спроектированы парная и сауна, для активного досуга – зона настольного тенниса и кинотеатр под открытым небом. – Жители смогут пользоваться лаунж-террасой на крыше, приватными беседками у бассейна и BBQ-зоной. Преимущества расположения Удобный выезд на Sheikh Zayed Road обеспечивает быстрые перемещения по основным направлениям города. Dubai Frame, Downtown Dubai и пляжи Jumeirah находятся в 7–12 минутах езды. До Dubai Hills Mall можно доехать за 20 минут, до Palm Jumeirah и Ain Dubai – за 25 минут. Путь до Dubai International Airport (DXB) займет около 10 минут.

Локация

На карте
50/1, Al Badaa Street, Al Wasl, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море3 км
Школа900 м
Магазин800 м
Медицинский центр3 км
Метро850 м
Аэропорт11 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Настольный теннис
Для детей
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Теннисный корт
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха
