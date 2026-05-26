Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяБлогАкцииСпецпредложения в Sea Legend One
Дата: 26.05.2026
от 26.05.2026 14:58 до 09.06.2026 21:00

Спецпредложения в Sea Legend One

Спецпредложения в Sea Legend One

Условия для покупателей

  • Скидки: До 10% от стоимости недвижимости (точный размер зависит от величины первоначального взноса).
  • Золотая виза (Golden Visa): Застройщик полностью берет на себя расходы по оформлению Золотой визы ОАЭ для человека, указанного в договоре купли-продажи (SPA).
  • Особые квартиры: Просторные апартаменты с 1.5 и 2.5 спальнями, планировка которых включает комнату для прислуги со встроенным санузлом.


Гибкий план оплаты и рассрочка

  • Схема выплат: Доступен удобный план оплаты 40/60, а также вариант с ежемесячными платежами по 2%.
  • Гибкое бронирование: Оформить бронь можно с минимальным первоначальным взносом в 2%.
  • Альтернативное разделение взноса: Стандартный первоначальный взнос в размере 20% можно разбить на две части — 10% оплачивается при бронировании, а оставшиеся 10% вносятся в течение двух месяцев.


Условия для брокеров и агентов

  • Повышенная комиссия:
  • 6% — за продажу апартаментов с 1 спальней (1BR).
  • 7% — за продажу апартаментов с 2 и 3 спальнями (2BR & 3BR).
  • Моментальный бонус: Выплачивается дополнительно 10 000 AED наличными на месте (Cash on Spot) за каждую сделку.


Проекты MVS Real Estate Development LLC
  1. Sea Legend One by MVS
    Sea Legend One by MVS
    Nakhlat Deira, Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи2 кв. 2027
    ЗастройщикMVS Real Estate Development LLC
    Площадьот 70 м² до 314 м²
    Первый взнос10%
    от 631 198 $от 5 906 $/м²
Item 1 of 1

Похожие материалы

Еще
  1. Майские предложения от знаменитых застройщиков
    26.05.2026

    Майские предложения от знаменитых застройщиков

    Актуальные планы рассрочки, DLD waiver, гарантированная доходность и агентские бонусы

  2. Cкидка до 25% на апартаменты в Electra
    26.05.2026

    Cкидка до 25% на апартаменты в Electra

    Грандиозная акция, личные бассейны в апартаментах и готовые интерьеры «под ключ» от застройщика Acube Development

  3. Спецпредложения в Azizi Venice
    26.05.2026

    Спецпредложения в Azizi Venice

    Скидки до 20%, DLD waiver и гибкая рассрочка

Item 1 of 8
Каталог