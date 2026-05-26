Дата: 26.05.2026
от 26.05.2026 14:51 до 29.06.2026 21:00

Спецпредложения в Azizi Venice

Бонусы и скидки

  • 4% DLD Waiver: застройщик полностью оплачивает государственный регистрационный взнос 4%.
  • Базовая скидка: 5% на студии и 1BR; 10% на квартиры с 2 и 3 спальнями.
  • Дополнительная скидка за предоплату (Upfront):
  • Взнос 24% → +1% скидки
  • Взнос 34% → +2% скидки
  • Взнос 54% → +5% скидки
  • Взнос 100% (Cash) → +10% скидки (суммарная скидка достигает 15–20%).


Планы оплаты и сдача

  • Рассрочка: стандартный план 30/70 или схема 25/75 (для корпусов Bldg 11 & 12).
  • Сдача объекта (Handover): 4 квартал 2026 года.


  1. Azizi Developments

    Девелопер, который с 2007 года реализует жилые и коммерческие проекты в престижных районах Дубая, делая акцент на качестве и разнообразии проектов.

  1. Venice by Azizi
    Madinat Al Maktoum, Dubai, United Arab Emirates
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи4 кв. 2026
    ЗастройщикAzizi Developments
    Площадьот 29 м² до 73 м²
    Первый взнос10%
    от 193 329 $от 3 913 $/м²
