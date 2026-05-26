Дата: 26.05.2026
от 26.05.2026 14:40 до 30.05.2026 21:00

Праздничное предложение в ONE RAK CENTRAL

О проекте:

  • Застройщик: Pantheon Development
  • Локация: RAK Central
  • Типы юнитов: студии, апартаменты с 1 и 2 спальнями
  • Виды из окон: на море, казино или гольф-поля
  • Готовность: все апартаменты сдаются с меблировкой (Fully furnished)
  • Сдача объекта (Handover): 4 квартал 2027 года


Условия:

  • Стартовая цена: от 824 900 AED
  • Для клиентов: фиксированная прямая скидка 8% (8% Flat Discount)
  • Для брокеров: повышенная комиссия 7% за сделку


Планы оплаты:


Основной план 60/40:

  • 20% — первоначальный взнос (Down Payment)
  • 40% — в процессе строительства
  • 40% — при сдаче объекта (On completion)\


Альтернативный план: доступна рассрочка по схеме 30/70 (с дополнительной комиссией/условием 6% EC).



  Pantheon Properties

    Застройщик использует инновационные подходы к развитию недвижимости в ОАЭ, сочетая современный дизайн, выгодное расположение и приемлемые цены.

  1. One RAK Central by Pantheon
    69, Sheikh Mohamed Bin Salem Road, Al Hamra Village, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи4 кв. 2027
    ЗастройщикPantheon Properties
    Площадьот 32 м² до 83 м²
    Первый взнос20%
    от 224 615 $от 5 942 $/м²
