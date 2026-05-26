Дата: 26.05.2026
от 26.05.2026 14:40 до 30.05.2026 21:00
Праздничное предложение в ONE RAK CENTRAL
О проекте:
- Застройщик: Pantheon Development
- Локация: RAK Central
- Типы юнитов: студии, апартаменты с 1 и 2 спальнями
- Виды из окон: на море, казино или гольф-поля
- Готовность: все апартаменты сдаются с меблировкой (Fully furnished)
- Сдача объекта (Handover): 4 квартал 2027 года
Условия:
- Стартовая цена: от 824 900 AED
- Для клиентов: фиксированная прямая скидка 8% (8% Flat Discount)
- Для брокеров: повышенная комиссия 7% за сделку
Планы оплаты:
Основной план 60/40:
- 20% — первоначальный взнос (Down Payment)
- 40% — в процессе строительства
- 40% — при сдаче объекта (On completion)\
Альтернативный план: доступна рассрочка по схеме 30/70 (с дополнительной комиссией/условием 6% EC).
Item 1 of 1
Item 1 of 8