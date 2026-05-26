+971 (4) 412-5007
Дата: 26.05.2026
от 25.05.2026 14:27 до 31.05.2026 21:00

Моментальные бонусы для агентов от Sobha Realty

1. Программа Agent Spot Rewards в Дубае и Умм-эль-Кайвайн (Dubai & UAQ)

Бонусы за продажу объектов в любых проектах Sobha на территории Дубая и Умм-эль-Кайвайна. Размер выплаты зависит от типа и комнатности жилья:

  • 3 000 AED — квартиры с 1 BR и 1.5 BR.
  • 5 000 AED — квартиры с 2 BR и 2.5 BR.
  • 7 000 AED — квартиры с 3 BR, 4 BR, коммерческая недвижимость (Retails) и Garden Villas.
  • 10 000 AED — виллы типов Estate Villas и Courtyard Villas.


2. Программа Agent Spot Rewards в Sobha City (Абу-Даби)

Бонусы для за продажу вилл и таунхаусов в Абу-Даби. Размер выплаты зависит от проекта:

  • 5 000 AED — за объект в The Terraces.
  • 7 000 AED — за объект в The Orchard.


Общие условия обеих программ:

  • Критерий выплаты: бонус (Spot cash) выплачивается агенту после внесения клиентом 10% от стоимости бронирования и подписания формы бронирования (executed booking form).
  • Ограничения: предложения не действуют для новых стартов продаж (new launches), а также для случаев отмены, обмена, апгрейда или переоформления старых броней.


  1. Sobha Realty

    Sobha Realty

    Одна из самых крупных строительных компаний ОАЭ, создающих недвижимость в премиум сегменте. Основана в 1976 году.

  1. Sobha City
    Sobha City
    RBE2, Al Bahya, Abu Dhabi, United Arab Emirates
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи4 кв. 2029
    ЗастройщикSobha Realty
    Площадьот 94 м² до 593 м²
    Первый взнос20%
    от 638 400 $от 5 642 $/м²
