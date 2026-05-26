Моментальные бонусы для агентов от Sobha Realty

1. Программа Agent Spot Rewards в Дубае и Умм-эль-Кайвайн (Dubai & UAQ)

Бонусы за продажу объектов в любых проектах Sobha на территории Дубая и Умм-эль-Кайвайна. Размер выплаты зависит от типа и комнатности жилья:

3 000 AED — квартиры с 1 BR и 1.5 BR.

5 000 AED — квартиры с 2 BR и 2.5 BR.

7 000 AED — квартиры с 3 BR, 4 BR, коммерческая недвижимость (Retails) и Garden Villas.

10 000 AED — виллы типов Estate Villas и Courtyard Villas.





2. Программа Agent Spot Rewards в Sobha City (Абу-Даби)

Бонусы для за продажу вилл и таунхаусов в Абу-Даби. Размер выплаты зависит от проекта:

5 000 AED — за объект в The Terraces.

7 000 AED — за объект в The Orchard.





Общие условия обеих программ:

Критерий выплаты: бонус (Spot cash) выплачивается агенту после внесения клиентом 10% от стоимости бронирования и подписания формы бронирования (executed booking form).

Ограничения: предложения не действуют для новых стартов продаж (new launches), а также для случаев отмены, обмена, апгрейда или переоформления старых броней.



