Дата: 26.05.2026
от 25.05.2026 14:27 до 31.05.2026 21:00
Моментальные бонусы для агентов от Sobha Realty
1. Программа Agent Spot Rewards в Дубае и Умм-эль-Кайвайн (Dubai & UAQ)
Бонусы за продажу объектов в любых проектах Sobha на территории Дубая и Умм-эль-Кайвайна. Размер выплаты зависит от типа и комнатности жилья:
- 3 000 AED — квартиры с 1 BR и 1.5 BR.
- 5 000 AED — квартиры с 2 BR и 2.5 BR.
- 7 000 AED — квартиры с 3 BR, 4 BR, коммерческая недвижимость (Retails) и Garden Villas.
- 10 000 AED — виллы типов Estate Villas и Courtyard Villas.
2. Программа Agent Spot Rewards в Sobha City (Абу-Даби)
Бонусы для за продажу вилл и таунхаусов в Абу-Даби. Размер выплаты зависит от проекта:
- 5 000 AED — за объект в The Terraces.
- 7 000 AED — за объект в The Orchard.
Общие условия обеих программ:
- Критерий выплаты: бонус (Spot cash) выплачивается агенту после внесения клиентом 10% от стоимости бронирования и подписания формы бронирования (executed booking form).
- Ограничения: предложения не действуют для новых стартов продаж (new launches), а также для случаев отмены, обмена, апгрейда или переоформления старых броней.
