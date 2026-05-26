Дата: 26.05.2026
от 26.05.2026 14:31 до 30.05.2026 21:00
Майские спецпредложения от Object One
1. Проект ELAR1S RISE — Акция «SPECIAL 10»
- Скидка: 10% на покупку недвижимости.
- План оплаты: рассрочка 50/50, где ежемесячный платеж составляет всего 0.25%.
- Первоначальный взнос: 20% от стоимости объекта + 4% налог (DLD).
2. Проект TETR1S Tower — Акция «SPECIAL 40/60»
- Скидка: 10% на покупку недвижимости.
- Первоначальный взнос: сниженный первый платеж — всего 14%.
- План оплаты: удобная рассрочка 40/60.
- Бонус брокеру: моментальное денежное вознаграждение (Cash Spot Bonus) до 4 000 AED.
3. Проект AUREL1A Residence
- Специальная цена: от 1 150 AED за квадратный фут.
- План оплаты: гибкая рассрочка 35/65.
- Предложение распространяется на лимитированное количество квартир.
