ГлавнаяБлогАкцииМайские спецпредложения от Object One
Дата: 26.05.2026
от 26.05.2026 14:31 до 30.05.2026 21:00

Майские спецпредложения от Object One

1. Проект ELAR1S RISE — Акция «SPECIAL 10»

  • Скидка: 10% на покупку недвижимости.
  • План оплаты: рассрочка 50/50, где ежемесячный платеж составляет всего 0.25%.
  • Первоначальный взнос: 20% от стоимости объекта + 4% налог (DLD).


2. Проект TETR1S Tower — Акция «SPECIAL 40/60»

  • Скидка: 10% на покупку недвижимости.
  • Первоначальный взнос: сниженный первый платеж — всего 14%.
  • План оплаты: удобная рассрочка 40/60.
  • Бонус брокеру: моментальное денежное вознаграждение (Cash Spot Bonus) до 4 000 AED.


3. Проект AUREL1A Residence 

  • Специальная цена: от 1 150 AED за квадратный фут.
  • План оплаты: гибкая рассрочка 35/65.
  • Предложение распространяется на лимитированное количество квартир.


  1. Object One Real Estate Development

    Девелопер входит в состав международной компании TSZ Group и реализует недвижимость в ОАЭ и Испании, уделяя особое внимание материалам и инфраструктуре.

  1. ELAR1S Rise
    100, Joory Street, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи3 кв. 2028
    ЗастройщикObject One Real Estate Development
    Площадьот 66 м² до 158 м²
    Первый взнос20%
    от 327 277 $от 4 127 $/м²
