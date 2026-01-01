Sea Legend One by MVS

Описание

Премиальный жилой комплекс на первой береговой линии на Dubai Islands. Изысканная архитектура и детально продуманные интерьеры Sea Legend One идеально сочетаются с курортной эстетикой и выгодным расположением. Наслаждайтесь захватывающими видами на Персидский залив и панораму города, оставаясь вблизи главных деловых, торговых и культурных направлений мегаполиса. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты с отделкой в спокойных нейтральных тонах, встроенной техникой немецкого бренда Siemens, гардеробными, системой «Умный дом» с голосовым помощником Alexa, панорамными окнами и балконами. - Для резидентов созданы премиальные удобства: полностью оборудованный тренажерный зал, детская игровая площадка, infinity-бассейн, отдельный бассейн для детей, терраса для барбекю, лаунж-зона, кинотеатр под открытым небом и др. - Для владельцев электромобилей предусмотрены зарядные станции. Преимущества расположения Проект расположен в одном из самых динамично развивающихся районов ОАЭ. Дорога до пляжа Dubai Islands Beach займет всего 1 минуту пешком, до пристани Dubai Islands Marina — 3 минуты на транспорте. Добраться до моста Infinity Bridge и крытого рынка Waterfront Market можно за 10 минут. Поездка до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall составит 20 минут. Dubai International Airport находится в 17 минутах пути.