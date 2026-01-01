Каталог
Sea Legend One by MVS

Nakhlat Deira, Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
MVS Real Estate Development LLC
Площадь
от 76 м² до 314 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 621 599 $от 5 092 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
76
621 599
8 176
2 спальни
106 – 314
884 955 – 1 602 570
5 092 – 8 276
3 спальни
142 – 151
951 952 – 1 202 685
6 695 – 7 950
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Премиальный жилой комплекс на первой береговой линии на Dubai Islands. Изысканная архитектура и детально продуманные интерьеры Sea Legend One идеально сочетаются с курортной эстетикой и выгодным расположением. Наслаждайтесь захватывающими видами на Персидский залив и панораму города, оставаясь вблизи главных деловых, торговых и культурных направлений мегаполиса. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты с отделкой в спокойных нейтральных тонах, встроенной техникой немецкого бренда Siemens, гардеробными, системой «Умный дом» с голосовым помощником Alexa, панорамными окнами и балконами. - Для резидентов созданы премиальные удобства: полностью оборудованный тренажерный зал, детская игровая площадка, infinity-бассейн, отдельный бассейн для детей, терраса для барбекю, лаунж-зона, кинотеатр под открытым небом и др. - Для владельцев электромобилей предусмотрены зарядные станции. Преимущества расположения Проект расположен в одном из самых динамично развивающихся районов ОАЭ. Дорога до пляжа Dubai Islands Beach займет всего 1 минуту пешком, до пристани Dubai Islands Marina — 3 минуты на транспорте. Добраться до моста Infinity Bridge и крытого рынка Waterfront Market можно за 10 минут. Поездка до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall составит 20 минут. Dubai International Airport находится в 17 минутах пути.

Локация

На карте
Nakhlat Deira, Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
Подробнее

Транспортная доступность

Море100 м
Аэропорт9 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Spa-центр
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Набережная
