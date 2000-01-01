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Запустите агентство недвижимости в Дубае за неделю

Готовое решение: продающий сайт в ваших цветах с доступом к самой большой базе новостроек ОАЭ

С чего начать?
БыстроРазработаем сайт заточенный на активные продажи от 1 недели
ПростоНе нужно разрабатывать систему с нуля. Актуальная база новостроек уже на вашем сайте
Без рисковБесплатная техподдержка, консультации на всех этапах запуска и помощь в проведении сделок

Ваш личный агрегатор новостроек

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Не нужно заключать договора с застройщиками. Мы сделали это за вас
2
Каталог новостроек на вашем сайте обновляется ежедневно
3
Вы предоставляете клиентам большой выбор и точную информацию
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Проводите сделку и получаете полную комиссию от застройщика
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Первые продажи сразу после запуска

Передайте продвижение сайта нашим партнёрам — экспертам в сфере недвижимости
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Выберите тариф

  1. Лендинг
    $800.00
  2. Лендинг + Фид
    $800.00
  3. Фид
    1 месяц
    $350.00
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Общайтесь с клиентами удобным для вас способом

Входит в стоимость
Настроим интеграцию с популярными мессенджерами
Подключим ваши сервисы телефонии
Подключим сервис для e-mail рассылок
Настроим CRM-систему
Подключим оповещения о новых заявках в Telegram
Подключим фиды с доступными лотами от застройщиков

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Почему так дорого?
Что такое фиды и где вы их берете?
Зачем мне нужен лендинг?
Как мне начать продавать недвижимость в ОАЭ?
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