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ГлавнаяЖилые комплексыAquino by BnW

Aquino by BnW

Pacific Buildings, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 6
1 / 6
Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
BnW Development
Площадь
от 67 м² до 207 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 1 632 885 AEDот 23 339 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При сдаче объекта
20%
После сдачи объекта
20%
Период рассрочки после сдачи объекта
12 месяцев
Вариант рассрочки после сдачи объекта
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность6
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
67 – 90
1 632 885 – 2 123 176
23 339 – 24 223
2 спальни
116 – 117
2 760 405 – 2 818 395
23 632 – 23 887
3 спальни
207
4 957 992
23 856
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Тишина волн и элегантность линий. Aquino — уникальный проект на Al Marjan Island, который переосмысливает прибрежную роскошь. Коллекция из 29 лотов с панорамными окнами и модульной планировкой создает пространство, где каждый день начинается с вида на бирюзовые вод, а заканчивается потрясающим золотым закатом. Ключевые особенности — Дизайн интерьеров, вдохновленный природой. Подчеркнуто сдержанная роскошь передана через натуральные материалы и теплые оттенки в отделке. — Эксклюзивные удобства премиального уровня: infinity-бассейн, зона барбекю, тренажерный зал и лобби с консьержем. — Пляжи и сады в шаговой доступности: до роскошных белоснежных песков Персидского залива и зеленых парков острова — меньше 5 минут. Преимущества расположения Жилой комплекс расположен в короне острова Al Marjan, в четырех минутах от Boulevard, соединяющего его с основными транспортными артериями. В десяти минутах пути находятся Al Hamra Village и Al Hamra Mall, а за одиннадцать минут можно добраться до отеля Waldorf Astoria. До полей для гольфа Al Hamra Golf Club получится доехать за тринадцать минут. Дорога до Ras Al Khaimah International Airport занимает 34 минуты.

Локация

На карте
Pacific Buildings, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Район Аль-Марджан

Рас-эль-Хайма
Al Marjan Island — архипелаг из четырех рукотворных островов в эмирате Рас-Эль-Хайма. Здесь активно развивается жилая инфраструктура и транспортная сеть. Сообщество подойдет инвесторам, экспатам, молодежи и тем, кто любит курортный образ жизни.
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Транспортная доступность

Море100 м
Магазин42 м
Аэропорт38 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Набережная

Застройщик

BnW Development

BnW Development

BnW Developments — застройщик, создающий наследие в сфере недвижимости. Специализация на эксклюзивных резиденциях класса люкс позволяет компании предлагать инновационные решения для девелоперов, обеспечивая непревзойденную ценность и значимый опыт.
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