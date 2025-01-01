BnW Development

Тип объекта–
Срок сдачи4 кв. 2027
ЗастройщикBnW Development
Площадьот 80 м² до 199 м²
Первый взнос10%
1 спальняот 80 м²от 2 522 062 AED
2 спальниот 118 м²от 3 534 599 AED
3 спальниот 165 м²от 7 006 534 AED
Застройщик, создающий наследие в сфере недвижимости. Специализация на эксклюзивных резиденциях класса люкс позволяет компании предлагать инновационные решения для девелоперов, обеспечивая непревзойденную ценность и значимый опыт.
Преимущества BnW Developments:
- элегантные и эксклюзивные проекты
- индивидуальный подход к каждому клиенту
- уникальные инвестиционные возможности
- эффективные управленческие стратегии
Миссия компании заключается в том, чтобы помочь клиентам эффективно ориентироваться на динамичном рынке недвижимости, создавая пространства, которые отражают индивидуальность и стиль жизни.