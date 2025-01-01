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BnW Development

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BnW Development

BnW Development

Застройщик, создающий наследие в сфере недвижимости. Специализация на эксклюзивных резиденциях класса люкс позволяет компании предлагать инновационные решения для девелоперов, обеспечивая непревзойденную ценность и значимый опыт.


Преимущества BnW Developments:

- элегантные и эксклюзивные проекты

- индивидуальный подход к каждому клиенту

- уникальные инвестиционные возможности

- эффективные управленческие стратегии


Миссия компании заключается в том, чтобы помочь клиентам эффективно ориентироваться на динамичном рынке недвижимости, создавая пространства, которые отражают индивидуальность и стиль жизни.



2 предложения
Aqua Arc by BnW
Aqua Arc by BnW
Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи4 кв. 2027
ЗастройщикBnW Development
Площадьот 80 м² до 199 м²
Первый взнос10%
1 спальняот 80 м²от 2 522 062 AED
2 спальниот 118 м²от 3 534 599 AED
3 спальниот 165 м²от 7 006 534 AED
от 2 522 062 AEDот 29 944 AED/м²
Pelagia by BnW
Pelagia by BnW
Olive Tree Residence, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи4 кв. 2027
ЗастройщикBnW Development
Площадьот 79 м² до 533 м²
Первый взнос10%
1 спальняот 79 м²от 2 331 108 AED
2 спальниот 112 м²от 3 310 443 AED
3 спальниот 221 м²от 6 203 162 AED
4 спальниот 476 м²от 17 466 059 AED
от 2 331 108 AEDот 23 687 AED/м²
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