Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовAquino by BnW

Aquino by BnW

Pacific Buildings, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 6
1 / 6
Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
BnW Development
Площадь
от 90 м² до 207 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 566 330 $от 6 225 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
20%
После передачи ключей
20%
Период рассрочки после передачи ключей
12 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 7
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность6
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
90
566 330
6 225
2 спальни
116
751 642
6 435
3 спальни
207
1 350 031
6 496
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Тишина волн и элегантность линий. Aquino — уникальный проект на Al Marjan Island, который переосмысливает прибрежную роскошь. Коллекция из 29 лотов с панорамными окнами и модульной планировкой создает пространство, где каждый день начинается с вида на бирюзовые вод, а заканчивается потрясающим золотым закатом. Ключевые особенности — Дизайн интерьеров, вдохновленный природой. Подчеркнуто сдержанная роскошь передана через натуральные материалы и теплые оттенки в отделке. — Эксклюзивные удобства премиального уровня: infinity-бассейн, зона барбекю, тренажерный зал и лобби с консьержем. — Пляжи и сады в шаговой доступности: до роскошных белоснежных песков Персидского залива и зеленых парков острова — меньше 5 минут. Преимущества расположения Жилой комплекс расположен в короне острова Al Marjan, в четырех минутах от Boulevard, соединяющего его с основными транспортными артериями. В десяти минутах пути находятся Al Hamra Village и Al Hamra Mall, а за одиннадцать минут можно добраться до отеля Waldorf Astoria. До полей для гольфа Al Hamra Golf Club получится доехать за тринадцать минут. Дорога до Ras Al Khaimah International Airport занимает 34 минуты.

Локация

На карте
Pacific Buildings, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Район Аль-Марджан

Рас-эль-Хайма
Al Marjan Island — архипелаг из четырех рукотворных островов в эмирате Рас-Эль-Хайма. Здесь активно развивается жилая инфраструктура и транспортная сеть. Сообщество подойдет инвесторам, экспатам, молодежи и тем, кто любит курортный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Море100 м
Магазин42 м
Аэропорт38 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Набережная

Застройщик

BnW Development

BnW Development

BnW Developments — застройщик, создающий наследие в сфере недвижимости. Специализация на эксклюзивных резиденциях класса люкс позволяет компании предлагать инновационные решения для девелоперов, обеспечивая непревзойденную ценность и значимый опыт.
Подробнее
Каталог