Aquino by BnW

Описание

Тишина волн и элегантность линий. Aquino — уникальный проект на Al Marjan Island, который переосмысливает прибрежную роскошь. Коллекция из 29 лотов с панорамными окнами и модульной планировкой создает пространство, где каждый день начинается с вида на бирюзовые вод, а заканчивается потрясающим золотым закатом. Ключевые особенности — Дизайн интерьеров, вдохновленный природой. Подчеркнуто сдержанная роскошь передана через натуральные материалы и теплые оттенки в отделке. — Эксклюзивные удобства премиального уровня: infinity-бассейн, зона барбекю, тренажерный зал и лобби с консьержем. — Пляжи и сады в шаговой доступности: до роскошных белоснежных песков Персидского залива и зеленых парков острова — меньше 5 минут. Преимущества расположения Жилой комплекс расположен в короне острова Al Marjan, в четырех минутах от Boulevard, соединяющего его с основными транспортными артериями. В десяти минутах пути находятся Al Hamra Village и Al Hamra Mall, а за одиннадцать минут можно добраться до отеля Waldorf Astoria. До полей для гольфа Al Hamra Golf Club получится доехать за тринадцать минут. Дорога до Ras Al Khaimah International Airport занимает 34 минуты.