Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовTaj Residences by BnW

Taj Residences by BnW

6, Al Khaleej Avenue, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 1
Здание
Застройщик
BnW Development
Площадь
от 50 м² до 473 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 422 158 $от 6 751 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
60%
При передаче ключей
30%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность13
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
50 – 181
422 158 – 1 223 272
6 751 – 8 420
1 спальня
93 – 285
850 378 – 1 993 170
6 971 – 9 105
2 спальни
142 – 473
1 308 419 – 3 280 712
6 936 – 9 194
3 спальни
184 – 190
1 605 687 – 1 612 321
8 470 – 8 708
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Архитектурная симфония, где волны Персидского залива встречаются с изящными линиями современного дизайна. Проект Taj Residences объединяет две башни в единый ансамбль, чьи изогнутые балконы напоминают паруса, а монолитный подиум — скалистый берег. Ландшафтный дизайн с пальмовыми аллеями и лагунами создает оазис спокойствия, подчеркивая связь с природой. Ключевые особенности — Эксклюзивные интерьеры: теплая белая палитра стен сочетается с натуральным дубом и ореховыми панелями, акценты из античной латуни и розового мрамора Calacatta. Французские окна от пола до потолка наполняют пространство светом, а ткани с геометрическими узорами и бархатные текстуры добавляют глубины. — Инфраструктура класса люкс: изысканный бассейн, спа-центр с хаммамом, ресторан для гурманов, крытый кинозал, зоны для мини-гольфа и зал для медитации. — Технологии и экология: перекрестная вентиляция, энергоэффективные системы, умное управление освещением. — Детали уровня премиум: консьерж-сервис Taj, клининг, меблированные зоны отдыха с видом на залив, приватный лаунж на крыше. Преимущества расположения Комплекс расположен на острове Al Marjan в 7 минутах езды от строящегося Wynn Resort и в 10 минутах от торгового центра Al Hamra Mall. Через Al Marjan Boulevard резиденты могут быстро добраться до Sheikh Zayed Road, ведущей к Downtown Dubai и Burj Al Arab. Дорога до международного аэропорта Ras Al Khaimah занимает 34 минуты, до Dubai International Airport — 56 минут.

Локация

На карте
6, Al Khaleej Avenue, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Район Аль-Марджан

Рас-эль-Хайма
Al Marjan Island — архипелаг из четырех рукотворных островов в эмирате Рас-Эль-Хайма. Здесь активно развивается жилая инфраструктура и транспортная сеть. Сообщество подойдет инвесторам, экспатам, молодежи и тем, кто любит курортный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Море350 м
Аэропорт33 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Гольф-поле
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Набережная

Застройщик

BnW Development

BnW Development

BnW Developments — застройщик, создающий наследие в сфере недвижимости. Специализация на эксклюзивных резиденциях класса люкс позволяет компании предлагать инновационные решения для девелоперов, обеспечивая непревзойденную ценность и значимый опыт.
Подробнее
Каталог