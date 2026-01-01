Taj Residences by BnW

Описание

Архитектурная симфония, где волны Персидского залива встречаются с изящными линиями современного дизайна. Проект Taj Residences объединяет две башни в единый ансамбль, чьи изогнутые балконы напоминают паруса, а монолитный подиум — скалистый берег. Ландшафтный дизайн с пальмовыми аллеями и лагунами создает оазис спокойствия, подчеркивая связь с природой. Ключевые особенности — Эксклюзивные интерьеры: теплая белая палитра стен сочетается с натуральным дубом и ореховыми панелями, акценты из античной латуни и розового мрамора Calacatta. Французские окна от пола до потолка наполняют пространство светом, а ткани с геометрическими узорами и бархатные текстуры добавляют глубины. — Инфраструктура класса люкс: изысканный бассейн, спа-центр с хаммамом, ресторан для гурманов, крытый кинозал, зоны для мини-гольфа и зал для медитации. — Технологии и экология: перекрестная вентиляция, энергоэффективные системы, умное управление освещением. — Детали уровня премиум: консьерж-сервис Taj, клининг, меблированные зоны отдыха с видом на залив, приватный лаунж на крыше. Преимущества расположения Комплекс расположен на острове Al Marjan в 7 минутах езды от строящегося Wynn Resort и в 10 минутах от торгового центра Al Hamra Mall. Через Al Marjan Boulevard резиденты могут быстро добраться до Sheikh Zayed Road, ведущей к Downtown Dubai и Burj Al Arab. Дорога до международного аэропорта Ras Al Khaimah занимает 34 минуты, до Dubai International Airport — 56 минут.