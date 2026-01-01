La Perla by BnW

Описание

Изысканный малоэтажный жилой комплекс в престижной локации Al Marjan в Рас-эль-Хайме. Архитектура клубного дома La Perla вдохновлена морем, мягкие линии фасада и изогнутые балконы продолжают очертания побережья. С просторных террас открываются виды на окружающую природу и Персидский залив. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты представлены с отделкой в спокойных нейтральных тонах с деревянными и металлическими акцентами, встроенной техникой и системами хранения, панорамными окнами, просторными балконами. - Некоторые двухспальные и трехспальные лоты оборудованы собственными бассейнами. - В распоряжении резидентов двухуровневая парковка. - На территории комплекса расположены: фитнес-зал, пространство для йоги и медитаций, детская игровая площадка, раздельные бассейны для взрослых и детей, сауна, джакузи, зоны отдыха, площадка для барбекю, кинотеатр на открытом воздухе и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на дорогу Al Marjan Island Boulevard, которая идет вдоль всего острова и соединяется с более крупным шоссе Sheikh Mohammed Bin Salem Road. За 8 минут можно добраться до казино Wynn Resort, за 10 минут – до торгового центра Al Hamra Mall и района RAK Central. Дорога до Al Hamra Golf Club займет 14 минут, до Royal Yacht Club – 20 минут. Путь до RAK International Airport составит 35 минут, до Dubai International Airport – 55 минут.