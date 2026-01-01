Каталог
La Perla by BnW

6, Al Khaleej Avenue, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
  1. Здание
Застройщик
BnW Development
Площадь
от 69 м² до 402 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 587 467 $от 6 636 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность10
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
69 – 108
587 467 – 846 853
7 841 – 8 432
2 спальни
123 – 163
1 040 548 – 1 278 423
7 815 – 8 445
3 спальни
337 – 402
2 241 648 – 2 829 203
6 636 – 7 024
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Изысканный малоэтажный жилой комплекс в престижной локации Al Marjan в Рас-эль-Хайме. Архитектура клубного дома La Perla вдохновлена морем, мягкие линии фасада и изогнутые балконы продолжают очертания побережья. С просторных террас открываются виды на окружающую природу и Персидский залив. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты представлены с отделкой в спокойных нейтральных тонах с деревянными и металлическими акцентами, встроенной техникой и системами хранения, панорамными окнами, просторными балконами. - Некоторые двухспальные и трехспальные лоты оборудованы собственными бассейнами. - В распоряжении резидентов двухуровневая парковка. - На территории комплекса расположены: фитнес-зал, пространство для йоги и медитаций, детская игровая площадка, раздельные бассейны для взрослых и детей, сауна, джакузи, зоны отдыха, площадка для барбекю, кинотеатр на открытом воздухе и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на дорогу Al Marjan Island Boulevard, которая идет вдоль всего острова и соединяется с более крупным шоссе Sheikh Mohammed Bin Salem Road. За 8 минут можно добраться до казино Wynn Resort, за 10 минут – до торгового центра Al Hamra Mall и района RAK Central. Дорога до Al Hamra Golf Club займет 14 минут, до Royal Yacht Club – 20 минут. Путь до RAK International Airport составит 35 минут, до Dubai International Airport – 55 минут.

Локация

На карте
Район Аль-Марджан

Рас-эль-Хайма
Al Marjan Island — архипелаг из четырех рукотворных островов в эмирате Рас-Эль-Хайма. Здесь активно развивается жилая инфраструктура и транспортная сеть. Сообщество подойдет инвесторам, экспатам, молодежи и тем, кто любит курортный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Море500 м
Аэропорт52 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе

Застройщик

BnW Development

BnW Developments — застройщик, создающий наследие в сфере недвижимости. Специализация на эксклюзивных резиденциях класса люкс позволяет компании предлагать инновационные решения для девелоперов, обеспечивая непревзойденную ценность и значимый опыт.
Подробнее
Каталог