Acacia by BnW

Описание

Флагманский жилой проект от бренда Fashion TV на первой береговой линии на Al Marjan Island. Это не просто апартаменты, а дизайнерские пространства, вдохновленные высокой модой и утонченной архитектурой. Здесь вас ждет уникальный стиль жизни, роскошь сервиса и природная тишина острова. Ключевые особенности - Чистовая отделка интерьеров выполнена в мягких светлых тонах. Панорамные окна наполняют дом естественным светом и открывают потрясающие виды на окружающую природу. - На территории комплекса расположены: infinity-бассейн, детская игровая площадка, фитнес-зал, лаунж-зона с камином, терраса для барбекю, ландшафтные сады, кафе, авторский ресторан и др. - Архитектурную концепцию жилого комплекса разработала студия Conin International. Преимущества расположения Благодаря развитой сети автомобильных дорог можно легко добраться от проекта до любой точки эмирата. Чтобы добраться до променада Al Marjan Boulevard, потребуется 6 минут, до курорта Wynn Resort – 7 минут. Поездка до торгового центра Al Hamra Mall займет 11 минут, до гольф-клуба Al Hamra Golf Club – 13 минут. RAK International Airport находится в 35 минутах пути, Dubai International Airport – в 60 минутах.