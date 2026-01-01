Каталог
Acacia by BnW

7, Al Yaquot Square, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Застройщик
BnW Development
Площадь
от 55 м² до 523 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 532 874 $от 6 005 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
10%
После передачи ключей
20%
Период рассрочки после передачи ключей
24 месяца
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2028
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность16
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
55 – 109
532 874 – 797 951
7 319 – 9 689
2 спальни
99 – 236
863 166 – 1 417 631
6 005 – 8 714
3 спальни
204 – 425
1 625 122 – 3 001 433
7 060 – 7 930
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Флагманский жилой проект от бренда Fashion TV на первой береговой линии на Al Marjan Island. Это не просто апартаменты, а дизайнерские пространства, вдохновленные высокой модой и утонченной архитектурой. Здесь вас ждет уникальный стиль жизни, роскошь сервиса и природная тишина острова. Ключевые особенности - Чистовая отделка интерьеров выполнена в мягких светлых тонах. Панорамные окна наполняют дом естественным светом и открывают потрясающие виды на окружающую природу. - На территории комплекса расположены: infinity-бассейн, детская игровая площадка, фитнес-зал, лаунж-зона с камином, терраса для барбекю, ландшафтные сады, кафе, авторский ресторан и др. - Архитектурную концепцию жилого комплекса разработала студия Conin International. Преимущества расположения Благодаря развитой сети автомобильных дорог можно легко добраться от проекта до любой точки эмирата. Чтобы добраться до променада Al Marjan Boulevard, потребуется 6 минут, до курорта Wynn Resort – 7 минут. Поездка до торгового центра Al Hamra Mall займет 11 минут, до гольф-клуба Al Hamra Golf Club – 13 минут. RAK International Airport находится в 35 минутах пути, Dubai International Airport – в 60 минутах.

Локация

На карте
7, Al Yaquot Square, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Район Аль-Марджан

Рас-эль-Хайма
Al Marjan Island — архипелаг из четырех рукотворных островов в эмирате Рас-Эль-Хайма. Здесь активно развивается жилая инфраструктура и транспортная сеть. Сообщество подойдет инвесторам, экспатам, молодежи и тем, кто любит курортный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Море100 м
Магазин1 км
Аэропорт38 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса

Застройщик

BnW Development

BnW Development

BnW Developments — застройщик, создающий наследие в сфере недвижимости. Специализация на эксклюзивных резиденциях класса люкс позволяет компании предлагать инновационные решения для девелоперов, обеспечивая непревзойденную ценность и значимый опыт.
Подробнее
