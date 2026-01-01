Каталог
Tonino Lamborghini

14, Al Said Boulevard, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Item 1 of 3
1 / 3
Застройщик
BnW Development
Площадь
от 37 м² до 404 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 518 655 $от 10 482 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
30%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Площадь участка158 м²
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность15
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе проектирования

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
37 – 89
518 655 – 975 075
10 837 – 13 743
1 спальня
62 – 177
852 159 – 1 863 955
10 482 – 13 705
2 спальни
102 – 261
1 311 088 – 2 844 514
10 869 – 12 732
3 спальни
182 – 404
2 221 159 – 4 468 077
11 055 – 12 162
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Брендированный жилой проект Tonino Lamborghini располагается на Al Marjan Island в эмирате Ras Al Khaimah. Проект реализован в формате единого архитектурного комплекса с каскадной структурой и ориентирован на курортный образ жизни у моря. Ключевые особенности – Резиденции выполнены в фирменной стилистике Tonino Lamborghini. Планировки предусматривают большие панорамные окна, встроенные кухни и продуманные системы хранения. – Резиденты могут пользоваться бассейном, фитнес-залом, сауной, студией йоги и массажным салоном, лаунж-пространствами и благоустроенными садами. – На территории здания расположены детский бассейн, игровые зоны и площадки. Преимущества расположения Удобное расположение обеспечивает быстрый доступ к основным торговым и инфраструктурным объектам региона. Время в пути до Al Marjan Island Boulevard и курортного комплекса Rixos Bab Al Bahr составляет около 5 минут. Добраться до Al Hamra Mall, RAK Central и Al Hamra Golf Club можно за 10–13 минут. Поездка до Dreamland Aqua Park, RAK Exhibition Centre, Al Hamra Village, RAK Academy и Royal Yacht Club RAK занимает от 16 до 20 минут. Международный аэропорт Ras Al Khaimah International Airport расположен примерно в 34 минутах езды.

Локация

На карте
Район Аль-Марджан

Рас-эль-Хайма
Al Marjan Island — архипелаг из четырех рукотворных островов в эмирате Рас-Эль-Хайма. Здесь активно развивается жилая инфраструктура и транспортная сеть. Сообщество подойдет инвесторам, экспатам, молодежи и тем, кто любит курортный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Море800 м
Школа5 км
Магазин500 м
Медицинский центр6 км
Аэропорт36 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Массажный центр
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Открытый балкон
  • Терраса
  • Набережная

Застройщик

BnW Development

BnW Development

BnW Developments — застройщик, создающий наследие в сфере недвижимости. Специализация на эксклюзивных резиденциях класса люкс позволяет компании предлагать инновационные решения для девелоперов, обеспечивая непревзойденную ценность и значимый опыт.
Подробнее
