Описание

Брендированный жилой проект Tonino Lamborghini располагается на Al Marjan Island в эмирате Ras Al Khaimah. Проект реализован в формате единого архитектурного комплекса с каскадной структурой и ориентирован на курортный образ жизни у моря. Ключевые особенности – Резиденции выполнены в фирменной стилистике Tonino Lamborghini. Планировки предусматривают большие панорамные окна, встроенные кухни и продуманные системы хранения. – Резиденты могут пользоваться бассейном, фитнес-залом, сауной, студией йоги и массажным салоном, лаунж-пространствами и благоустроенными садами. – На территории здания расположены детский бассейн, игровые зоны и площадки. Преимущества расположения Удобное расположение обеспечивает быстрый доступ к основным торговым и инфраструктурным объектам региона. Время в пути до Al Marjan Island Boulevard и курортного комплекса Rixos Bab Al Bahr составляет около 5 минут. Добраться до Al Hamra Mall, RAK Central и Al Hamra Golf Club можно за 10–13 минут. Поездка до Dreamland Aqua Park, RAK Exhibition Centre, Al Hamra Village, RAK Academy и Royal Yacht Club RAK занимает от 16 до 20 минут. Международный аэропорт Ras Al Khaimah International Airport расположен примерно в 34 минутах езды.