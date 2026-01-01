Каталог
Pelagia by BnW

Olive Tree Residence, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
  1. Экстерьер
Застройщик
BnW Development
Площадь
от 81 м² до 533 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 712 794 $от 6 966 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
10%
После передачи ключей
30%
Период рассрочки после передачи ключей
24 месяца
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
81 – 118
712 794 – 980 299
8 282 – 8 783
2 спальни
112 – 334
973 527 – 2 519 927
7 529 – 8 647
3 спальни
221 – 373
1 824 210 – 2 598 228
6 966 – 8 244
4 спальни
476 – 533
5 136 375 – 5 665 484
10 611 – 10 773
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Премиальный жилой комплекс в одном из самых престижных районов ОАЭ на острове Al Marjan. Волнообразный дизайн апарт-комплекса Pelagia придает фасаду ритм и грацию, напоминая застывшее движение океана. Элегантность детально продуманных интерьеров плавно перетекает в великолепие окружающего пространства. Здесь вас ждет новый уровень роскошной жизни. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты с чистовой отделкой натуральными материалами, встроенной техникой и системами хранения. Панорамные окна наполняют дом солнечным светом и открывают потрясающий вид на море. - Для удобства резидентов предусмотрена многоуровневая подземная парковка. - На территории комплекса расположены: полностью оборудованный тренажерный зал, пространство для занятий йогой, детская игровая площадка, zen-сад, сауна, джакузи, терраса для барбекю, лаунж-зона, infinity-бассейн и бар на крыше здания. Преимущества расположения Проект имеет выезд на Al Marjan Island Boulevard. Поездка до казино Wynn Resort займет 8 минут, до торгового центра Al Hamra Mall – 10 минут, до гольф-клуба Al Hamra Golf Club – 14 минут. Яхт-клуб Royal Yacht Club и аквапарк Dreamland Aqua Park находятся в 16 минутах от комплекса. Путь до аэропорта Ras Al Khaimah International Airport составит 35 минут, до Dubai International Airport – 50 минут.

Локация

Olive Tree Residence, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Район Аль-Марджан

Рас-эль-Хайма
Al Marjan Island — архипелаг из четырех рукотворных островов в эмирате Рас-Эль-Хайма. Здесь активно развивается жилая инфраструктура и транспортная сеть. Сообщество подойдет инвесторам, экспатам, молодежи и тем, кто любит курортный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Море100 м
Аэропорт38 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Набережная

Застройщик

BnW Development

BnW Development

BnW Developments — застройщик, создающий наследие в сфере недвижимости. Специализация на эксклюзивных резиденциях класса люкс позволяет компании предлагать инновационные решения для девелоперов, обеспечивая непревзойденную ценность и значимый опыт.
