Pelagia by BnW

Описание

Премиальный жилой комплекс в одном из самых престижных районов ОАЭ на острове Al Marjan. Волнообразный дизайн апарт-комплекса Pelagia придает фасаду ритм и грацию, напоминая застывшее движение океана. Элегантность детально продуманных интерьеров плавно перетекает в великолепие окружающего пространства. Здесь вас ждет новый уровень роскошной жизни. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты с чистовой отделкой натуральными материалами, встроенной техникой и системами хранения. Панорамные окна наполняют дом солнечным светом и открывают потрясающий вид на море. - Для удобства резидентов предусмотрена многоуровневая подземная парковка. - На территории комплекса расположены: полностью оборудованный тренажерный зал, пространство для занятий йогой, детская игровая площадка, zen-сад, сауна, джакузи, терраса для барбекю, лаунж-зона, infinity-бассейн и бар на крыше здания. Преимущества расположения Проект имеет выезд на Al Marjan Island Boulevard. Поездка до казино Wynn Resort займет 8 минут, до торгового центра Al Hamra Mall – 10 минут, до гольф-клуба Al Hamra Golf Club – 14 минут. Яхт-клуб Royal Yacht Club и аквапарк Dreamland Aqua Park находятся в 16 минутах от комплекса. Путь до аэропорта Ras Al Khaimah International Airport составит 35 минут, до Dubai International Airport – 50 минут.