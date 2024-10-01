Каталог
RU
AED
ОАЭ
+971 (4) 412-5000
ГлавнаяЖилые комплексыCotier House 2 by Imtiaz

Cotier House 2 by Imtiaz

Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 3
1 / 3
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Imtiaz Developments
Площадь
от 81 м² до 95 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 2 274 853 AEDот 23 793 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
Этажность10
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
81 – 95
2 274 853 – 2 415 250
23 793 – 29 541
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Современная утонченность, вдохновленная ритмом большого города. Cotier House 2 — элегантный 10-этажный жилой комплекс на первой береговой линии Дубая. Это воплощение идеального сочетания комфорта и природной гармонии, созданное для ценителей исключительного образа жизни. Ключевые особенности — Архитектурный шедевр с потолками высотой 3,2 метра, отделкой премиум-класса, меблировкой от люксовых брендов и ограниченным количеством резиденций на этаже. — Панорамные виды на горизонт мегаполиса и Персидский залив из каждой квартиры. — Удобства мирового уровня: infinity-бассейны, оздоровительный клуб с сауной и парной, ландшафтные сады и приватные зоны для барбекю. Преимущества расположения Проект расположен в престижном районе Dubai Islands с прямым доступом к магистрали Abu Bakr Al-Siddiq Road, обеспечивающей быстрое сообщение к ключевыми точкам игорода. До Burj Khalifa можно доехать за 14 минут, до Dubai Frame — за 20 минут, а до делового центра Business Bay — за 24 минуты. В 10 минутах находится станция метро Gold Souq, а в шаговой доступности — 21-километровый пляж с аккредитацией «Голубой флаг». До Dubai International Airport получится добраться за 17 минут.

Локация

На карте
Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
Подробнее

Транспортная доступность

Море50 м
Магазин2 км
Аэропорт14 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Набережная

Застройщик

Imtiaz Developments

Imtiaz Developments

Компания была основана в ОАЭ в октябре 2014 года и успешно развивается и растет до сих пор. В основе философии лежит неуклонное стремление к созданию долгосрочной ценности. Девелопер ставит перед собой задачу совершить революцию в сфере недвижимости, установив новые стандарты дизайна, функциональности и экологичности.
Подробнее

Новости о проекте

  1. Запрос для брокера: студия или апартаменты с одной спальней в Дубае
    Запрос для брокера: студия или апартаменты с одной спальней в Дубае18.11.2024
  2. Развитие туризма в ОАЭ: почему это важно для инвесторов
    Развитие туризма в ОАЭ: почему это важно для инвесторов02.10.2024
  3. Как переехать жить в ОАЭ из России: 5 главных советов
    Как переехать жить в ОАЭ из России: 5 главных советов01.10.2024
Item 1 of 3
КаталогКарта