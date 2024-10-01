Cotier House 2 by Imtiaz

Описание

Современная утонченность, вдохновленная ритмом большого города. Cotier House 2 — элегантный 10-этажный жилой комплекс на первой береговой линии Дубая. Это воплощение идеального сочетания комфорта и природной гармонии, созданное для ценителей исключительного образа жизни. Ключевые особенности — Архитектурный шедевр с потолками высотой 3,2 метра, отделкой премиум-класса, меблировкой от люксовых брендов и ограниченным количеством резиденций на этаже. — Панорамные виды на горизонт мегаполиса и Персидский залив из каждой квартиры. — Удобства мирового уровня: infinity-бассейны, оздоровительный клуб с сауной и парной, ландшафтные сады и приватные зоны для барбекю. Преимущества расположения Проект расположен в престижном районе Dubai Islands с прямым доступом к магистрали Abu Bakr Al-Siddiq Road, обеспечивающей быстрое сообщение к ключевыми точкам игорода. До Burj Khalifa можно доехать за 14 минут, до Dubai Frame — за 20 минут, а до делового центра Business Bay — за 24 минуты. В 10 минутах находится станция метро Gold Souq, а в шаговой доступности — 21-километровый пляж с аккредитацией «Голубой флаг». До Dubai International Airport получится добраться за 17 минут.