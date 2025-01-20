Дайджест лучших статей для брокеров, начинающих работать в Дубае

На платформе Housebook собрана целая энциклопедия для новичков на рынке ОАЭ.





Чтобы вы не потерялись в больших объемах информации и не гадали, с какой темы лучше начать, мы создали специальный дайджест с четкой навигацией по статьям.





С чего начать

Многие начинающие брокеры не решаются выходить на рынок Дубая, боясь не справиться с привлечением покупателей. В нашей статье «Как найти целевых клиентов на объекты в Дубае: 8 простых шагов» прописана полноценная стратегия, которая поможет риелтору расширить базу контактов и привлечь потенциальных инвесторов.





Но не так сложно получить клиентов, как удержать. Поэтому советуем не откладывать на потом, а обязательно ознакомиться со статьей про ошибки начинающих брокеров. Из нее вы узнаете, как правильно выстраивать отношения с инвесторами и случайно не испортить свою репутацию.





Для уверенных ответов на несогласия клиентов ознакомьтесь с материалом ​​«Шпаргалка для брокера: ТОП-5 ответов на возражения клиентов при покупке недвижимости в Дубае».





А в статье «Четыре страха, которые мешают инвесторам купить жилье в Дубае» мы подсветили основные опасения клиентов и рассказали, как с ними справляться.





Для того чтобы по неопытности не предложить клиенту неликвидный объект, внимательно прочитайте «5 главных признаков неликвидной квартиры в Дубае».





На одном языке

Обычно начинающих брокеров могут смутить неизвестные термины, которые используются на местном рынке недвижимости. Не тратьте время зря на поиск расшифровки нужного слова. В наших статьях собраны те самые термины, которые часто можно услышать от локальных риелторов и инвесторов.





Главные термины в недвижимости

Главные термины в недвижимости (часть 2)









Гуру по районам и застройщикам

В начале работы с недвижимостью Дубая, можно легко растеряться от количества районов в этом мегаполисе.

В каком лучше жить с семьей, а куда переезжать по работе?

Где можно наслаждаться зеленью, а где 一 близостью к побережью?

Какие самые тусовочные места для молодой пары?





С этими вопросами клиентов сталкивается любой брокер, работающий в Дубае.





Для того чтобы быть максимально подкованным, предлагаем ознакомиться с подробными гидами по самым популярным районам Дубая. Уверены, после штудирования этих статей ни один клиент не сможет застать вас врасплох вопросами про преимущества и недостатки той или иной локации.





Самые зеленые районы Дубая, Dubai Marina, Discovery Gardens, Downtown, Jumeirah Village Circle (JVC), Jumeirah Lakes Towers (JLT), Business Bay, Dubai Creek Harbour, Arjan





Не только количество районов подвергают начинающих брокеров в шок, но и огромное число застройщиков на рынке недвижимости Дубая. Познакомиться с самыми известными девелоперами можно в статьях «Популярные застройщики ОАЭ» и «ТОП-10 застройщиков ОАЭ».





О том, как не нарваться на долгострой в Дубае, мы рассказывали в материале «О чем молчат застройщики».





Популярные вопросы брокерам

Чаще всего клиенты обращаются к брокерам с определенными запросами. Мы не просто собрали часто повторяющиеся из них, но и дали подробные ответы, которыми могут воспользоваться начинающие брокеры.













Тонкости профессии

Хороший брокер должен разбираться не только в продажах, но и в различных тонкостях, сопровождающих инвестора на пути к заветной мечте 一 приобретению недвижимости в Дубае. В статьях, приведенных ниже, можно найти ответы на вопросы:

какие сервисные и коммунальные сборы нужно оплачивать при покупке квартиры в Дубае;

правила наследования недвижимости в ОАЭ;

как заключить сделку в ОАЭ дистанционно.





Мы сгруппировали для вас основные статьи, из которых начинающим брокерам можно узнать много полезного, чтобы применить полученные знания на практике. Читайте наши новости каждую неделю, чтобы быть в курсе всех обновлений!