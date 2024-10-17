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ГлавнаяНовостиЗапрос брокеру: что важно знать при покупке недвижимости в Дубае для семьи
17.10.2024 7:00

Запрос брокеру: что важно знать при покупке недвижимости в Дубае для семьи

Запрос брокеру: что важно знать при покупке недвижимости в Дубае для семьи

Один из самых частых запросов брокеру: «Как выбрать квартиру в Дубае для проживания с семьей». План подбора в этом случае кардинально отличается от других стратегий инвестирования в недвижимость. На первое место встают комфорт и безопасность, а не получение дохода в будущем. Мы подготовили для вас чек-лист, по которому найти нужное жилье будет быстрее и проще.


Выбор района

Для начала брокеру нужно понимать целевую аудиторию. Для каждой категории клиентов подойдут разные локации. Районы в Дубае могут значительно отличаться по цене и инфраструктуре, поэтому важно провести детальное исследование перед принятием решения.

Если к вам обращается молодая пара без детей, которая переехала в Дубай для работы, то идеальными районами для них станут деловые туристические центры Business Bay, Downtown, MBR city. Эти локации будто созданы для бешеного ритма жизни и бизнес-развития. Там практически нет средних образовательных учреждений, детских садов, игровых площадок и остальной детско-семейной инфраструктуры. Очевидными плюсами являются логистическая доступность и близость к центру города.


One by Binghatti — элегантный жилой комплекс, находящийся в деловом районе Business Bay. Благодаря стратегически удобному расположению идеально подойдет для молодых пар, работающих в центре города. Для комфорта жителей все лоты оснащены системой «умный дом». Развитая внутренняя инфраструктура: бассейн, фитнес-центр, spa-салон, площадка для йоги и отдыха, круглосуточная охрана.

Срок сдачи: 1 квартал 2027 года

Стоимость: от 1 806 249 AED


Немного проще найти недвижимость для семейной пары без детей, которая планирует работать на удаленке. Здесь можно предлагать комфортные семейные комьюнити с парками и кофейнями рядом. Удаленность от центра не имеет значения, так как не придется каждый день туда ездить. В этом случае можно рассмотреть даже курортную недвижимость, чтобы ваши клиенты, работая из дома, могли чувствовать себя на работе словно в отпуске.


Divine Residencia by Takmeel — резиденция, находящаяся в районе Dubai Studio City. Благодаря выгодному расположению из комплекса легко добраться до любой точки города. Основная фишка локации — специально оборудованные рабочие пространства. В доступе у жителей тренажерный зал, ландшафтные сады и бассейн.

Срок сдачи: 3 квартал 2025 года

Стоимость: от 809 000 AED


Если к вам обратилась молодая пара с детьми, то район нужно выбирать с особой тщательностью. Важно, чтобы локация была не шумной, вокруг не сновало множество туристов, а инфраструктура соответствовала поставленным целям. В пешей доступности должны располагаться школы, детские сады, парки для вечерних прогулок, медицинские клиники и торговые центры. В этом случае можно смело предлагать такие локации, как Dubai Hills, Town Square, JVT.


Volga Tower — проект, расположенный в семейном районе JVT. Внутренняя инфраструктура комплекса включает наличие бассейнов, тренажерного зала, детской площадки, прогулочных зон и др. За 10 минут на автомобиле можно добраться до школы Arcadia School, детского сада Jumeirah International Nursery, медицинских центров и супермаркетов.

Срок сдачи: 4 квартал 2026 года

Стоимость: от 1 371 480 AED


Площадь недвижимости

Если мы рассматриваем пару без детей, то упор в поиске недвижимости нужно делать не на площадь квартиры, а на внутреннюю инфраструктуру комплекса. Также необходимо учитывать образ жизни покупателей и важные для них аспекты.


Одним клиентам нужно, чтобы рядом с ЖК «кипела» жизнь, а другие ищут спокойствия и комфорта. Обычно молодые пары, переезжающие в Дубай, отдают предпочтение студиям или однокомнатным апартаментам. Здесь многое зависит и от бюджета семьи. Если такая пара задумается о расширении жилплощади, то в будущем студию будет легче сдавать в аренду.


Если в семье уже есть ребенок, то лучше сразу купить квартиру побольше. Поэтому предлагать им следует апартаменты с несколькими спальнями (конечно, если позволяет бюджет). Кстати, если пара в дальнейшем планирует расширяться, то именно двухкомнатные апартаменты с годами лучше растут в цене.


На что еще обратить внимание

Для семьи часто важна внутренняя инфраструктура комплекса. Наличие бассейна, тренажерного зала, спортивной и детской площадки, озелененных зон станут дополнительным бонусом при выборе объекта недвижимости. Застройщики в Дубае уделяют большое внимание комплектации проектов. Поэтому, помимо вышеперечисленных зон, многие резиденции оснащены spa-салонами, открытыми кинотеатрами, баскетбольными и волейбольными площадками, беговыми дорожками и др.


Lum1nar by Object1 — жилой комплекс, находящийся в самом сердце Дубая в районе JLT. До ключевых локаций города можно добраться в пределах 20 минут. Апартаменты сдаются с полной меблировкой, встроенной кухней и системой «умный дом». В доступе у жителей развлечения премиум-класса: лаунж-зона, бассейны, кинотеатр, обеденная зона под открытым небом и др.

Срок сдачи: 3 квартал 2026 года

Стоимость: от 887 904 AED


Для пар с детьми также важна безопасность. Поэтому при выборе жилья необходимо учитывать следующие факторы: нескользкие поверхности в общих зонах, детский неглубокий бассейн, локации для игр с ограждениями, присутствие консьерж-сервиса и охраны.


Для многих молодых семей очевидным бонусом станет наличие в квартире меблировки, качественной встроенной кухни и хорошей системы кондиционирования.


Чек-лист брокера: «Как подобрать идеальный проект для семьи»

  • Вместе с клиентами определите бюджет будущей покупки.
  • Решите, какая площадь и тип недвижимости подойдут для конкретной пары.
  • Выберите район с важной для семьи инфраструктурой. Также стоит учитывать расположение недвижимости относительно места работы жильцов, школ, медицинских учреждений и других необходимых объектов.
  • Обсудите дальнейшую перспективу образа жизни пары: доступность общественного транспорта, близость к паркам и зеленым зонам.
  • Опираясь на полученную информацию, подберите несколько объектов недвижимости, идеально подходящих для жизни молодой семьи.
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  1. Binghatti Holding LTD

    Binghatti Holding LTD

    Одна из крупнейших компаний в ОАЭ. Девелопер занимается не только жилой недвижимостью, но также гостиничным бизнесом, дизайном интерьера и т.д. Застройщик отличается быстрыми темпами строительства и оригинальной архитектурой зданий.

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К проектам «Object One Real Estate Development»К проектам «Tiger Real Estate»К проектам «Takmeel Real Estate Development»
  1. Divine Residencia by Takmeel
    Divine Residencia by Takmeel
    Divine Residence, Al Barsha South 3, Al Barsha South, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
    Срок сдачи3 кв. 2025
    ЗастройщикTakmeel Real Estate Development
    Площадьот 74 м² до 232 м²
    Первый взнос10%
    от 809 000 AEDот 8 164 AED/м²
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