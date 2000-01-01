Дискавери Гаденс

Discovery Gardens — спальный район вблизи морского побережья, известный своей оригинальной архитектурой и пышной зеленью. В комьюнити будет комфортно семьям с детьми, пенсионерам и всем, кто любит неторопливый образ жизни.





Развитая инфраструктура:

Супермаркеты: Carrefour Market, West Zone Fresh Supermarket, Adil Supermarket.

Торговый центр: Ibn Battuta Mall.

Рестораны: Revo Cafe And Bar, Chor Bazaar, Saranga Bhojan Shala, Moroc Lounge.

Spa-центр: The Parkside Spa.

Образовательные учреждения: Chubby Cheeks Nursery Discovery Gardens, Little Diamond Nursery The Gardens, Delhi Private School Academy LLC, The Winchester School.

Медицинские клиники: Aster Clinic Gardens, Life Medical Centre, Mediclinic Ibn Battuta.





Для жителей также созданы велодорожки, волейбольные и баскетбольные площадки, парки, общественные бассейны и сады.





Транспортная доступность:

Район располагается между двумя основными автомагистралями Sheikh Zayed Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Такое практичное расположение позволяет легко добраться до любого популярного места в Дубае.





На территории находятся станция метро Discovery Gardens Metro Station и многочисленные автобусные остановки.





Путь от Discovery Gardens до международного аэропорта DXB займет 45 минут.