Дискавери Гаденс
Discovery Gardens — спальный район вблизи морского побережья, известный своей оригинальной архитектурой и пышной зеленью. В комьюнити будет комфортно семьям с детьми, пенсионерам и всем, кто любит неторопливый образ жизни.
Развитая инфраструктура:
- Супермаркеты: Carrefour Market, West Zone Fresh Supermarket, Adil Supermarket.
- Торговый центр: Ibn Battuta Mall.
- Рестораны: Revo Cafe And Bar, Chor Bazaar, Saranga Bhojan Shala, Moroc Lounge.
- Spa-центр: The Parkside Spa.
- Образовательные учреждения: Chubby Cheeks Nursery Discovery Gardens, Little Diamond Nursery The Gardens, Delhi Private School Academy LLC, The Winchester School.
- Медицинские клиники: Aster Clinic Gardens, Life Medical Centre, Mediclinic Ibn Battuta.
Для жителей также созданы велодорожки, волейбольные и баскетбольные площадки, парки, общественные бассейны и сады.
Транспортная доступность:
Район располагается между двумя основными автомагистралями Sheikh Zayed Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Такое практичное расположение позволяет легко добраться до любого популярного места в Дубае.
На территории находятся станция метро Discovery Gardens Metro Station и многочисленные автобусные остановки.
Путь от Discovery Gardens до международного аэропорта DXB займет 45 минут.