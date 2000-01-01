Каталог
RU
AED
ОАЭ
+971 (4) 412-5000
ГлавнаяРайоныДискавери Гаденс

Дискавери Гаденс

Дубай
Item 1 of 1

Discovery Gardens спальный район вблизи морского побережья, известный своей оригинальной архитектурой и пышной зеленью. В комьюнити будет комфортно семьям с детьми, пенсионерам и всем, кто любит неторопливый образ жизни.


Развитая инфраструктура:

  • Супермаркеты: Carrefour Market, West Zone Fresh Supermarket, Adil Supermarket.
  • Торговый центр: Ibn Battuta Mall.
  • Рестораны: Revo Cafe And Bar, Chor Bazaar, Saranga Bhojan Shala, Moroc Lounge.
  • Spa-центр: The Parkside Spa.
  • Образовательные учреждения: Chubby Cheeks Nursery Discovery Gardens, Little Diamond Nursery The Gardens, Delhi Private School Academy LLC, The Winchester School. 
  • Медицинские клиники: Aster Clinic Gardens, Life Medical Centre, Mediclinic Ibn Battuta.


Для жителей также созданы велодорожки, волейбольные и баскетбольные площадки, парки, общественные бассейны и сады.


Транспортная доступность:

Район располагается между двумя основными автомагистралями Sheikh Zayed Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Такое практичное расположение позволяет легко добраться до любого популярного места в Дубае.


На территории находятся станция метро Discovery Gardens Metro Station и многочисленные автобусные остановки. 


Путь от Discovery Gardens до международного аэропорта DXB займет 45 минут.

Локация

На карте
КаталогКарта