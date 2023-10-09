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Burj Binghatti Jacob & Co Residences

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, 15th Street, 14
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 8
Визуализация
ЗастройщикBinghatti Holding LTD
Площадьот 303 м² до 2080 м²
Количество спаленот 2 до 7
Стартовая цена8 340 000 AED
от 8 340 000 AED
от 27 312 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При оформлении договора
4%333600 AED
До даты ввода в эксплуатацию
60%5 004 000 AED
После передачи
40%3 336 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию2 кв. 2026
Этажность100
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 8 340 000 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Кинотеатр
  • Терраса

Транспортная доступность

Общественный транспорт800 м
Магазин1 км
Медицинский центр9 км
Море9 км

Описание

Новый роскошный проект совместно со знаменитым ювелирным брендом в деловом районе Business Bay. Эксклюзивная коллекция апартаментов и пентхаусов, вдохновленные философией Jacob & Co, для истинных ценителей роскоши.

Жилой комплекс рассчитан на апартаменты с 2-3 спальнями, а также пентхаусы с 4-7 спальнями и дизайнерской отделкой в трех стилях: Billionaire, Fleurs De Jardin и Astronomia. Планировки пентхаусов включают комнату для персонала, infinity-бассейн, рабочий кабинет, спортивный зал, сауна и паровая баня, кинозал, массажным кабинетом. Специально для Burj Binghatti Jacob & Co Residences архитекторы создали детали интерьера пентхаусов, которые станут настоящей жемчужиной проекта. Жилой комплекс призван обеспечить максимальный уровень жизни в Дубае. Резиденты смогут пользоваться инфраструктурой не выходя из дома: пейзажные бассейны, SPA-центры, зал для мероприятий, тренажерные залы и детские сады. В распоряжении жителей консьерж-сервис с возможностью заказа услуг личного водителя, няни, повара или охранника. За 10-15 минут можно добраться до главных достопримечательностей города, включая Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Fountain и Dubai Opera. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен вблизи автотрассы Ras Al Khor Road, что обеспечит быстрый доступ к самым востребованным локациям города. За 15-20 минут можно добраться до Downtown Dubai, Dubai Design District и Dubai International Airport. Живите в окружении природы В 10 минутах на автомобиле находится заповедник Ras Al Khor – уникальный природный объект, на территории которого обитают розовые фламинго. Расположение среди зеленых насаждений позволяет наслаждаться уединенностью и в то же время пользоваться удобствами крупного мегаполиса. Знаковая архитектура Дубая Архитектура здания вдохновлена лучшими ювелирными изделиями компании, что воплощено в каждой детали. Экстерьер здания напоминает часовой механизм, который украшен драгоценными камнями и короной на самой вершине. Надежный застройщик Binghatti Developers — девелоперское подразделение Binghatti Holding, которое было основано в 1890 году. Портфель недвижимости компании насчитывает 40+ проектов, каждый из которых отличается технологичностью и новаторскими архитектурными решениями.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
305 - 306
8 340 000 - 9 760 000
27 312 - 31 962
3 спальни
303 - 303
13 999 999 - 15 279 999
46 171 - 50 392

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, 15th Street, 14

Новости о проекте

  1. В 2040 году Дубай планируют поделить на зоны!
    В 2040 году Дубай планируют поделить на зоны!18.10.2023
  2. В Дубае продолжается строительство самой высокой жилой башни!
    В Дубае продолжается строительство самой высокой жилой башни!09.10.2023
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