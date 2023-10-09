Каталог
Дата: 09.10.2023

В Дубае продолжается строительство самой высокой жилой башни!

Башня получит титул самого высокого жилого здания в мире, побив рекорд New York`s Central Park Tower. 

В нескольких минутах от комплекса будут расположены знаковые достопримечательности эмирата: Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Fountain, Dubai Opera и Business Bay Marina Yacht Club. 

Концепция здания будет включать стилизованные элементы, вдохновленные философией Jacob & Co, а отличительной чертой дизайна станет захватывающая дух корона на самой вершине Burj Binghatti Jacob & Co Residences, украшенная фирменными бриллиантами.

На платформе Housebook вы можете изучить проект, предлагать своим клиентам или приобрести сами:

Площадь: от 306 м² до 1096 м²

Количество спален: от 2 до 6

Стартовая цена: 2 270 623 $

Сдача проекта во II квартале 2026 года.

Чтобы больше узнать о проекте, вы можете перейти по этой ссылке, открыв страничку этого ЖК или написать W/A по номеру +971 43 102302. Наша команда с радостью ответит на ваши вопросы! 

  1. Burj Binghatti Jacob & Co Residences
    Burj Binghatti Jacob & Co Residences
    United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, 15th Street, 14
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи2 кв. 2026
    ЗастройщикBinghatti Holding
    Площадьот 303 м² до 306 м²
    Первый взнос20%
    от 2 360 789 $от 7 732 $/м²
