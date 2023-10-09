В Дубае продолжается строительство самой высокой жилой башни!

Башня получит титул самого высокого жилого здания в мире, побив рекорд New York`s Central Park Tower.

В нескольких минутах от комплекса будут расположены знаковые достопримечательности эмирата: Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Fountain, Dubai Opera и Business Bay Marina Yacht Club.

Концепция здания будет включать стилизованные элементы, вдохновленные философией Jacob & Co, а отличительной чертой дизайна станет захватывающая дух корона на самой вершине Burj Binghatti Jacob & Co Residences, украшенная фирменными бриллиантами.

На платформе Housebook вы можете изучить проект, предлагать своим клиентам или приобрести сами:

Площадь: от 306 м² до 1096 м²

Количество спален: от 2 до 6

Стартовая цена: 2 270 623 $

Сдача проекта во II квартале 2026 года.

