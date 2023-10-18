В 2040 году Дубай планируют поделить на зоны!

Ни для кого не секрет, что Дубай активно развивается, он вошел в 10-ку самых процветающих городов мира, обогнав крупные мировые центры, такие как Сан-Франциско, Вашингтон, Лос-Анджелес и другие, обогнал сильнейшего лидера по продажам недвижимости – Нью-Йорк… можно долго перечислять достижения эмирата за последние годы, но сейчас мы этого делать не будем, вернемся к зонам!

Что за зоны?

К 2040 году Дубай планируют поделить на 5 зон, каждая из которых будет иметь свою тематику и будет включать в себя ряд объектов для обеспечения быта.

– Дейра и Бур Дубай – исторические районы, которые будут подчеркивать традиции и наследие эмирата;

– Следующая зона (Центр, Business Bay и другие районы) будет отвечать за деловое и финансовое сердце города;

– Центром гостеприимства и отдыха будут Dubai Marina и JBR;

– В зону/центр, где будет предлагаться доступное жилье, выставки и все блага для туризма и логистического сектора, войдет и Экспо 2020, о других локациях пока не сообщается.

– Дубай Силикон Оазис станет научно-технологическим и образовательным центром, который будет стимулировать инновации, развитие цифровой экономики и поддерживать таланты.

Дубай растет и процветает во всех масштабах, а мы являемся посредниками для того, чтобы туда переезжали люди или инвестировали в недвижимость!

