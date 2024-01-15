Что выгоднее купить в Дубае? Сравниваем готовую и строящуюся недвижимость

Подсвечиваем плюсы и минусы первичного и вторичного жилья

С каждым годом все больше людей интересуются покупкой недвижимости в Дубае. Основной вопрос, которым задаются потенциальные клиенты, прост – какое жилье выбрать: готовое или строящееся? Мы решили рассмотреть главные преимущества и недостатки обоих вариантов.

С чего начать

Прежде чем искать недвижимость в Дубае, определитесь с важными для вас критериями.

1)Выделите бюджет для покупки апартаментов, не забывая о дополнительных расходах.

2)Продумайте площадь недвижимости.

3)Решите, какая именно инфраструктура в жилом комплексе и районе вам важна.

При выборе недвижимости, будь то новостройка или вторичное жилье, важно территориальное расположение будущих апартаментов. В Дубае существует множество районов, предлагающих абсолютно разный образ жизни. Например, Palm Jumeirah подойдет тем, кто хочет чувствовать себя в городе словно на курорте, а Business Bay станет идеальным для тех, кто переезжает в эмираты, чтобы построить карьеру.

Учитывайте следующие факторы при просмотре недвижимости:

Транспортная доступность. Определитесь, будете ли вы передвигаться на личном или общественном транспорте. Если вы пока не обзавелись автомобилем и не планируете это делать в ближайшее время, то рассматривайте те жилые комплексы, рядом с которыми находятся остановки.

Внутренняя инфраструктура. Здесь обращайте внимание, например, на наличие бассейна, спортивной площадки и зон для отдыха.

Внешняя инфраструктура. Лучше покупать жилье в развитом районе. Проследите за тем, чтобы рядом находились магазины, медицинские и образовательные учреждения.

Личные пожелания. Кто-то мечтает о квартире с видом на море, а для других важна пешая доступность до главных объектов. Выберете несколько факторов, которые подходят именно вам.

Строящаяся недвижимость является хорошим вариантом в том случае, если у вас нет цели переехать в Дубай в ближайшее время. А также, если вы готовы подождать несколько лет для того, чтобы перепродать квартиру или сдавать ее в аренду и получать за это прибыль.

Преимущества строящейся недвижимости

—Если вы приобретаете недвижимость для инвестиций, то, купив апартаменты на раннем сроке строительства, можно значительно увеличить свой капитал, продав жилье за большую цену после сдачи.

—Выгодный план оплаты. Зачастую на этапе строительства застройщики предлагают более гибкие условия, чем при покупке готовой недвижимости.

—Некоторые девелоперы берут на себя оплату единоразового четырехпроцентного налога в DLD.

—Обычно для строительства жилых комплексов выбирают наиболее перспективные районы с развитой инфраструктурой.

Недостатки строящейся недвижимости

—Неточный прогноз сдачи дома. Часто клиент не уверен, что жилье будет готово в заявленный срок. Однако этот недостаток легко опровергается. Во-первых, все сделки по недвижимости в Дубае контролирует Земельный департамент, поэтому здесь практически не существует такого понятия, как «недострой». Во-вторых, вы можете выбрать жилой комплекс у того застройщика, который гарантирует обязательные выплаты с его стороны в случае задержек (да-да, в Дубае такое практикуется).

—Вы видите объект только на рекламных брошюрах. Но не стоит делать этот фактор решающим при выборе жилья. В Дубае редко квартиры отличаются от тех, что были заявлены в рекламе. Если вы боитесь, что ожидание не совпадет с реальностью – поищите в интернете завершенные объекты от конкретного застройщика.

—Пожалуй, главный минус – это невозможность получить Emirates ID до сдачи объекта в эксплуатацию*.

Готовую недвижимость чаще всего выбирают те, кто хочет переехать в Дубай сразу после покупки жилья.

Преимущества готовой недвижимости

—Основным преимуществом готовой недвижимости является ее доступность. После того, как вы оплатили покупку апартаментов, ими можно полноценно пользоваться по своему усмотрению: жить или сдавать в аренду. Вам не придется ждать несколько лет, чтобы въехать в ЖК и получить резидентскую визу*.

—Вы можете лично оценить качество застройки и на месте выявить недостатки или, наоборот, увидеть преимущества в отделке.

—Как правило, инфраструктура в готовых жилых комплексах развита намного лучше, чем в только строящихся зданиях.

—Сумма, которая понадобится на дополнительные расходы, будет гораздо ниже, чем при покупке строящегося жилья.

—Возможность перепродать объект в любой момент.

Недостатки готовой недвижимости

—Цена готовой недвижимости гораздо выше, чем строящейся.

—Гибкость оплаты минимальна. Скорее всего, вам нужно будет внести всю сумму сразу.

—Меньше вариантов в определенном жилом комплексе.

Итог: чему же отдать предпочтение?

Выбор готового или строящегося жилья полностью зависит от ваших предпочтений и жизненных обстоятельств. Если вы хотите переехать в Дубай в ближайшее время, то лучше рассмотреть покупку готовой недвижимости. Но если вы хотите заработать на перепродаже апартаментов или заселиться в них через несколько лет, то стоит остановиться на строящемся жилье.

Топ-3 строящихся проекта в Дубае

Lagoon Views – элитный жилой комплекс в средиземноморском стиле

Стоимость: от 979 000 AED.

Дата ввода в эксплуатацию: 1 квартал 2027 года.

Для владельцев апартаментов на территории доступны террасы с бассейном, тренажерный зал, SPA-салон. Жилой комплекс находится в развивающемся комьюнити, где можно найти развлечения на любой вкус.

Nobu Residences – комплекс жилья с видом на Персидский залив.

Стоимость: от 2 058 398 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 4 квартал 2026 года

Внутренняя инфраструктура комплекса создает идеальные условия для комфортного отдыха. На территории планируются поле для гольфа, тренажерный зал, оздоровительный центр и кинотеатр.

Rise Residences – стильный современный жилой комплекс для тех, кто хочет ощутить ритм большого города.

Стоимость: от 546 690 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 2 квартал 2025 года

На территории комплекса планируется открытие террасы, лаунж-зоны, бассейна, фитнес-центра и теннисного корта.

*напоминаем, что визу на 2 года можно получить за покупку квартиры от $205 000. Подробнее об этом можно прочитать здесь.