Lagoon Views by Damac

Элитный жилой комплекс в средиземноморском стиле расположится в живописном районе Damac Lagoons. Панорамные окна позволят жителям наслаждаться видами на набережную и создадут атмосферу настоящего курорта. На территории комплекса будут созданы все условия для разнообразного досуга и комфортного отдыха. Необходимый уровень приватности обеспечит функциональная планировка апартаментов и подземный паркинг. Ключевые особенности проекта - Главным преимуществом станет закрытое комьюнити и пляжный клуб, где расположатся павильон школы аква-оперы, казино с настольными играми, оригинальная выставка ретро-машин и пространство для организации свадеб под открытом небом. - Резиденты смогут наслаждаться прогулочными зелеными зонами, террасами с бассейнами и шезлонгами, спортивными и смотровыми площадками. - В комплексе будет доступен современный фитнес-зал и spa-салон, в котором можно расслабиться после рабочего дня. - Интерьер апартаментов выполнен в элегантном и лаконичном дизайне: натуральные материалы, светлые оттенки и минимальное количество декоративных элементов. - Дополнительным плюсом станет наличие кухонной мебели и техники, встроенные шкафы в спальнях и ванных комнатах. Инфраструктура района Удачное расположение в развивающемся комьюнити позволит вести насыщенный образ жизни. Для тех, кто не представляет свою жизнь без спорта, будут созданы пространство для йоги, беговые и велодорожки, теннисный корт. Для любителей менее активного отдыха – площадка для BBQ, плавучий кинотеатр, лаунж-зоны. Для самых маленьких откроются разнообразные игровые площадки. Преимущества расположения Расположение жилого комплекса удобно находится рядом с основными городскими автомагистралями: Mohammed Bin Zayed Road, Emirates Road и Al Khail Road. В 10-15 минутах находятся торговые центры First Avenue Mall и City Centre Me’aisem, школы Jebel Ali и Fairgreen International School, а также медицинские центры Aster и Mediclinic Parkview Hospital. За 15 минут можно добраться до таких достопримечательностей, как Dubai Sports City, Miracle Garden, Global Village и IMG World. Дорога до международного аэропорта Аль-Мактум составит 28 минут.

Подробнее