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Lagoon Views by Damac

Al Hebiah 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 10
Визуализация
ЗастройщикDamac Properties
Площадьот 62 м² до 106 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена979 000 AED
от 979 000 AED
от 15 635 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При оформлении договора
20%195800 AED
+
4%39160 AED
До даты ввода в эксплуатацию
30%293 700 AED
При передаче
50%489 500 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию1 кв. 2027
Этажность8
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 979 000 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Теннисный корт
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната
  • Кинотеатр
  • Терраса

Транспортная доступность

Средняя школа6 км
Магазин500 м
Медицинский центр11 км
Аэропорт28 км

Описание

Элитный жилой комплекс в средиземноморском стиле расположится в живописном районе Damac Lagoons. Панорамные окна позволят жителям наслаждаться видами на набережную и создадут атмосферу настоящего курорта. На территории комплекса будут созданы все условия для разнообразного досуга и комфортного отдыха. Необходимый уровень приватности обеспечит функциональная планировка апартаментов и подземный паркинг. Ключевые особенности проекта - Главным преимуществом станет закрытое комьюнити и пляжный клуб, где расположатся павильон школы аква-оперы, казино с настольными играми, оригинальная выставка ретро-машин и пространство для организации свадеб под открытом небом. - Резиденты смогут наслаждаться прогулочными зелеными зонами, террасами с бассейнами и шезлонгами, спортивными и смотровыми площадками. - В комплексе будет доступен современный фитнес-зал и spa-салон, в котором можно расслабиться после рабочего дня. - Интерьер апартаментов выполнен в элегантном и лаконичном дизайне: натуральные материалы, светлые оттенки и минимальное количество декоративных элементов. - Дополнительным плюсом станет наличие кухонной мебели и техники, встроенные шкафы в спальнях и ванных комнатах. Инфраструктура района Удачное расположение в развивающемся комьюнити позволит вести насыщенный образ жизни. Для тех, кто не представляет свою жизнь без спорта, будут созданы пространство для йоги, беговые и велодорожки, теннисный корт. Для любителей менее активного отдыха – площадка для BBQ, плавучий кинотеатр, лаунж-зоны. Для самых маленьких откроются разнообразные игровые площадки. Преимущества расположения Расположение жилого комплекса удобно находится рядом с основными городскими автомагистралями: Mohammed Bin Zayed Road, Emirates Road и Al Khail Road. В 10-15 минутах находятся торговые центры First Avenue Mall и City Centre Me’aisem, школы Jebel Ali и Fairgreen International School, а также медицинские центры Aster и Mediclinic Parkview Hospital. За 15 минут можно добраться до таких достопримечательностей, как Dubai Sports City, Miracle Garden, Global Village и IMG World. Дорога до международного аэропорта Аль-Мактум составит 28 минут.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
62 - 75
979 000 - 1 369 000
15 635 - 18 238
2 спальни
94 - 106
1 564 000 - 2 193 000
16 570 - 20 616

Инфраструктура

Al Hebiah 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Lagoon Views by Damac