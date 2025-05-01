Rise Residences by S&S

Ключевые особенности проекта Комплекс предлагает множество удобств, отвечающих самым разным предпочтениям. На территории здания расположатся просторные террасы с пышными садами, лаунж зона на крыше с захватывающей панорамой на город, зона барбекю, бассейн с шезлонгами, теннисный корт, фитнес-центр, сауна, детская площадка и переговорная. На первом этаже будут магазины, кафе и рестораны. Качественная отделка В студиях и апартаментах особое внимание уделяется отделке и оформлению, которые объединяют эстетику и функциональность. Современный дизайн с интересными яркими деталями и удобная мебель создадут атмосферу уюта и комфорта. Встроенные шкафы, выполненные по индивидуальному заказу, позволят оптимально использовать пространство. В кухнях будет установлена надежная бытовая техника Electrolux. Акустическое остекление панорамных окон обеспечит надежную защиту от городского шума. Во всех резиденциях предусмотрена установка системы «умный дом». Преимущества расположения Удачное расположение комплекса позволит резидентам в полной мере окунуться в насыщенную удобствами городскую жизнь. В шаговой доступности находится гипермаркет Nesto, супермаркет Viva, торговый центр Circle Mall JVC и ресторан Il Forno. Рядом располагаются медицинский центр Right Health и школа GEMS Founders School. За 6-10 минут можно дойти до стадиона Dubai Sports City и уникального сада Miracle Garden. Транспортная доступность Дороги Al Khail Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road обеспечивают удобную транспортную доступность к различным районам города. За 25 минут можно доехать до Dubai Mall, Burj Khalifa и Palm Jumeirah. Международный аэропорт Дубая находится в 30 минутах от комплекса.

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