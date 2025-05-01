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Rise Residences by S&S

18/1, Dana Road, Jumeirah Village Circle, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 7
Визуализация
ЗастройщикS&S Developments
Площадьот 36 м² до 128 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена546 690 AED
от 546 690 AED
от 9 835 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%54 669 AED
При оформлении договора
4%21868 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%273 345 AED
При передаче
40%218 676 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию2 кв. 2025
Этажность16
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 546 690 AED
БалконЕсть
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Сауна
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Теннисный корт
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната
  • Терраса

Транспортная доступность

Средняя школа5 км
Магазин1 км
Медицинский центр6 км
Метро8 км

Описание

Стильный жилой комплекс в оживленном семейном районе JVC позволит в полной мере ощутить ритм большого города. Уникальное месторасположение подарит вам возможность сочетать все преимущества богатой городской инфраструктуры со спокойствием и безопасностью загородной поселка.

Ключевые особенности проекта Комплекс предлагает множество удобств, отвечающих самым разным предпочтениям. На территории здания расположатся просторные террасы с пышными садами, лаунж зона на крыше с захватывающей панорамой на город, зона барбекю, бассейн с шезлонгами, теннисный корт, фитнес-центр, сауна, детская площадка и переговорная. На первом этаже будут магазины, кафе и рестораны. Качественная отделка В студиях и апартаментах особое внимание уделяется отделке и оформлению, которые объединяют эстетику и функциональность. Современный дизайн с интересными яркими деталями и удобная мебель создадут атмосферу уюта и комфорта. Встроенные шкафы, выполненные по индивидуальному заказу, позволят оптимально использовать пространство. В кухнях будет установлена надежная бытовая техника Electrolux. Акустическое остекление панорамных окон обеспечит надежную защиту от городского шума. Во всех резиденциях предусмотрена установка системы «умный дом». Преимущества расположения Удачное расположение комплекса позволит резидентам в полной мере окунуться в насыщенную удобствами городскую жизнь. В шаговой доступности находится гипермаркет Nesto, супермаркет Viva, торговый центр Circle Mall JVC и ресторан Il Forno. Рядом располагаются медицинский центр Right Health и школа GEMS Founders School. За 6-10 минут можно дойти до стадиона Dubai Sports City и уникального сада Miracle Garden. Транспортная доступность Дороги Al Khail Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road обеспечивают удобную транспортную доступность к различным районам города. За 25 минут можно доехать до Dubai Mall, Burj Khalifa и Palm Jumeirah. Международный аэропорт Дубая находится в 30 минутах от комплекса.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
36 - 39
546 690 - 561 073
14 354 - 14 840
1 спальня
60 - 72
752 902 - 812 576
11 276 - 12 507
2 спальни
102 - 128
1 204 124 - 1 260 328
9 835 - 11 705

Инфраструктура

18/1, Dana Road, Jumeirah Village Circle, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates