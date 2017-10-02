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Nobu Residences Al Marjan Island

15/2, Marjan Island Boulevard, Emirate of Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Морской порт
  1. Визуализация
Item 1 of 7
Визуализация
ЗастройщикH&H Development
Площадьот 83 м² до 556 м²
Количество спаленот 1 до 4
Стартовая цена2 279 685 AED
от 2 279 685 AED
от 27 144 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
5%113 984 AED
При оформлении договора
15%341953 AED
+
4%91187 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%1 139 843 AED
При передаче
30%683 906 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов3
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2026
Этажность17, 10, 2
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты, Вилла, Пентхаус
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 2 279 685 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Лифты
  • Количество лифтов: 6,6
  • Грузовой лифт
  • Скоростные лифты
Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната
  • Терраса

Транспортная доступность

Море100 м

Описание

Современный проект на живописном острове Al Marjan с видом на Персидский залив подарит вам безмятежную и гармоничную атмосферу первоклассного курортного отдыха. Уникальное расположение откроет возможность насладиться вдохновляющими видами на море и горы, а развитая инфраструктура острова позволит погрузиться в мир развлечений и ярких впечатлений. Владельцам резиденций предоставляется доступ ко всем услугам a la carte и эксклюзивные возможности, доступные только резидентам.

Ключевые особенности комплекса Богатая инфраструктура Nobu Hotel and Residences создаст все условия для комфортного отдыха. Вы сможете прогуливаться по пышным зеленым паркам с ландшафтным дизайном и посещать частный песчаный пляж с удобными шезлонгами. На территории будут расположены игровые площадки, поле для гольфа, оздоровительный центр, тренажерный зал, кинотеатр, бары и ресторан Nobu с изысканной японской кухней. Качественная отделка Интерьер резиденций от известной дизайнерской компании Rockwell Group – это искусное сочетание современного стиля с традиционной японской эстетикой. В отделке используются ценные породы дерева, мрамор и оникс. Панорамные окна и большие застекленные террасы наполняют помещения светом и позволяют любоваться морской панорамой. Преимущества расположения Остров Al Marjan является одним из самых популярных мест для отдыха и развлечений в Рас-эль-Хайме. В шаговой доступности от комплекса множество баров, кафе и магазинов. Рядом находится Wynn Al Marjan Island Resort – первый отель с казино в ОАЭ. Любители активного отдыха оценят возможность заняться парусным спортом, серфингом и катанием на водных мотоциклах. 23-километровая набережная и живописная горная дорога станут идеальным местом для променада. Транспортная доступность Комплекс находится недалеко от основной транспортной артерии Рас-эль-Хайма Marjan Island Boulevard, которая соединяется с шоссе Al Ittihad Street. Доехать до Dubai International Airport можно за 45 минут. 35 минут займет дорога до аэропорта Sharjah International Airport и 25 минут – до RAK International Airport.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
83 - 90
2 279 685 - 2 638 398
27 144 - 29 128
2 спальни
134 - 146
3 937 332 - 5 054 152
29 192 - 34 547

Инфраструктура

15/2, Marjan Island Boulevard, Emirate of Ras Al Khaimah, United Arab Emirates