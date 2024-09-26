Аджман 2030: все о проекте модернизации эмирата

Брокеры в ОАЭ часто сталкиваются с вопросом клиентов: «Где еще можно купить недвижимость, кроме Дубая?» Помимо популярных эмиратов, таких как Рас-эль-Хайма и Шарджа, можно приобрести жилье в Аджмане.





В этом году появилась инициатива «Аджман 2030», в которой планируется активно модернизировать город и создать процветающее сообщество с современной городской средой. Эта стратегия была разработана с целью сделать Аджман одним из ведущих экономических и туристических центров в регионе.





Информация об эмирате

Аджман расположен на побережье Персидского залива и является одним из семи эмиратов, составляющих ОАЭ (кстати, самым маленьким). Город известен своими песчаными пляжами и современной архитектурой. Местных достопримечательностей здесь немного, однако каждая из них достойна посещения. Например, предлагаются экскурсии на старую судоверфь, где можно увидеть традиционные лодки доу. Или посетить исторический музей. Но в основном эмират славится не этим: в 2024 году именно Аджман обогнал даже Дубай и занял первое место среди городов, в которых люди чувствуют себя в безопасности (по данным отчета Numbeo).









Время в пути от Аджмана до Дубая составит приблизительно 40 минут, а до Шарджи можно добраться за 10 минут. Заманчивым для жизни город делают красивые пляжи и отсутствие шума и суеты. А за развлечениями и туристическими достопримечательностями можно всегда отправиться в соседние эмираты. Также в Аджмане планируется строительство района Ajman Heart. Там жители и гости смогут устраивать пикники и заниматься спортом. Кроме того, именно в Аджмане сосредоточены главные офисы крупных компаний.





Недвижимость в Аджмане

В Аджмане все больше и больше расширяется сектор недвижимости, но в этом нет ничего удивительного. По сравнению с другими эмиратами квартиры здесь более доступные по цене. В эмирате представлены различные типы жилья: апартаменты, студии, виллы, таунхаусы. В Аджмане часто приобретают недвижимость покупатели из России, поэтому здесь сформировалось русскоязычное сообщество. Эта информация будет интересна в первую очередь тем, кто боится сложной адаптации в чужой стране.









В чем цель инициативы

Инициатива принадлежит шейху Аммару бен Хумейд Аль Нуэйми. Благодаря его плану под руководством Исполнительного совета Аджман хотят превратить в настоящий центр культуры и искусства. В рамках проекта предусмотрено строительство новых инфраструктурных объектов, развитие образования и здравоохранения, а также повышение уровня жизни местных жителей.





Благодаря реализации программы «Аджман 2030» ожидается значительный экономический рост и улучшения в общественной сфере эмирата. А значит, открываются перспективные возможности для инвестиций. По известным данным, за первый квартал 2024 года было проведено около 4000 сделок. Конечно, относительно Дубая цифры кажутся маленькими, но эмират стремительно продолжает расти. Кстати, 277 сделок были проведены с целью получения «золотой визы».





Ajman Creek Towers 一 жилой комплекс, расположенный в самом центре эмирата. Владельцы смогут наслаждаться развитой внутренней инфраструктурой не выходя из дома. В доступе у жителей будут бассейны, фитнес-центр, ландшафтные сады, беговые дорожки, рестораны и др. Менее чем за 20 минут от комплекса можно добраться до известного природного заповедника Al Zorah Natural Reserve, роскошных полей для гольфа и знаменитого парка Al Safia Park.

Срок сдачи: 4 квартал 2026 года

Стоимость: от 706 659 AED





Итог

Аджман пытается не отставать от других эмиратов. Кратко подытожим, что даст новая инициатива.