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Ajman Creek Towers

United Arab Emirates, Ajman, Al Rashidiya Tower, B8
Автобусная остановка
Морской порт
  1. Визуализация
Item 1 of 7
Визуализация
ЗастройщикGJ Properties
Площадьот 101 м² до 270 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена630 488 AED
от 630 488 AED
от 6 035 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
5%31 524 AED
При оформлении договора
5%31524 AED
До даты ввода в эксплуатацию
40%252 195 AED
После передачи
50%315 244 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2026
Этажность25
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 630 488 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детский бассейн
  • Игровая зона
  • Средняя школа
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Медицинский центр

Транспортная доступность

Общественный транспорт180 м
Средняя школа650 м
Магазин150 м
Медицинский центр2 км
Море3 км

Описание

Престижный жилой комплекс на берегу лазурных вод, в самом сердце Ajman, — новый образец роскошной жизни и непревзойденного удобства. Откройте для себя роскошный образ жизни и наслаждайтесь продуманной инфраструктурой не выходя из дома. Проект состоит из 5 высотных башен и включает 375 квартир с 1-2 спальнями. Окна-витражи высотой 3 метра обеспечат потрясающий вид на лазурные воды канала Ajman Creek Side и знаменитую набережную Ajman Corniche.

Инфраструктура комплекса включает: фитнес-центр, бассейны, ландшафтные сады, беговые дорожки и игровые площадки, магазины, рестораны. За 5-10 минут можно доехать до торгового центра City Life, магазинов LuLu Hypermarket и Nesto, медицинских центров Amina Hospital и Masfoot Medical Centre L.L.C. Путь до парка Al Safia Park, поля для гольфа и природного заповедника Al Zorah Natural Reserve займет менее 20 минут. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается быстрый доступ к ключевым местам Ajman: микрорайонам Al Rashidya 1, Al Jerf 2 и Al Rawda 3. До центра Sharjah можно доехать за 15 минут, а до Umm Al Quwain — за 28 минут. В 25 минутах от дома находится Dubai International Airport. Близость к пляжу За 8 минут можно доехать до пляжа Ajman Beach с широким берегом и белым песком. Самый маленький эмират с трех сторон окружен территорией Sharjah, а на юге омывается теплыми водами Персидского залива, что благоприятно сказывается на климате. Надежный застройщик GJ Properties — ведущая компания в сфере недвижимости, которая активно реализует проекты в городе Ajman и Северных Эмиратах. Компания была признана «Лучшим агентством недвижимости» по версии Arabian Property Awards в 2020 и 2021 годах.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
101 - 253
630 488 - 1 532 923
6 042 - 6 237
2 спальни
146 - 270
901 839 - 1 634 494
6 035 - 6 138

Инфраструктура

United Arab Emirates, Ajman, Al Rashidiya Tower, B8

Ajman Creek Towers