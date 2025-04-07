ОАЭ, Таиланд, Бали, Грузия: где выгоднее купить недвижимость для жизни и инвестиций

В этой статье мы сравним четыре популярных направления: роскошный Дубай, экзотические Таиланд и Бали и набирающая популярность Грузия. Оценивать будем по ключевым критериям: от цен и инфраструктуры до безопасности и уровня комфорта.

Цены на недвижимость





Объединенные Арабские Эмираты – синоним роскоши. Цены на недвижимость здесь выше, чем во многих менее престижных локациях. Квадратный метр в Дубае может обойтись в сумму от 2000 долларов до 50 000 долларов (и это не предел). Однако на этапе старта продаж реально забронировать студию по цене от 150 000 долларов. Важно учитывать, что часто к заявленной цене добавляются различные сборы и комиссии.

Цены на недвижимость в Таиланде более демократичные. В популярных курортных городах, таких как Пхукет, стоимость квадратного метра составит от 1 400 до 9 000 долларов за «квадрат». Квартиру-студию в Паттайе можно приобрести от 50 000 долларов, а апартаменты с двумя спальнями – от 100 000 долларов.

Бали привлекает своей атмосферой и относительно невысокими ценами на землю. Однако юридические аспекты владения недвижимостью для иностранцев здесь сложнее, чем в Таиланде. Наиболее распространенные варианты – аренда земли на длительный срок или покупка через номинального владельца. Стоимость вилл и апартаментов может варьироваться от 70 000 до 3 000 000 долларов в зависимости от расположения и уровня комфорта. Квадратный метр при этом в среднем обойдется в 1 000 – 4 000 долларов.

Грузия – одно из самых доступных направлений для покупки недвижимости. Цены на квартиры в Тбилиси и Батуми значительно ниже, чем в вышеперечисленных направлениях. При этом, иностранцы имеют право на полную собственность на землю и недвижимость. Цена квадратного метра в крупных городах Грузии – от 850 до 5000 долларов. Квартиру-студию у моря в Батуми можно приобрести от 25 000 долларов, а апартаменты с двумя спальнями в столице – от 55 000 долларов.

Инфраструктура и транспортная доступность





Дубай занимает 1 место в регионе MENA по качеству инфраструктуры (по данным Всемирного экономического форума). Проблем с выбором культурных достопримечательностей, качественного образования и медицинского обслуживания в мегаполисе нет: высокотехнологичные музеи, метро с вагонами Gold Class, школы с IB-программами, клиники уровня Mayo Clinic и др. Однако не забывайте, что некоторые районы Дубая и других эмиратов сейчас на этапе застройки, а также требуют наличия личного автомобиля для свободного передвижения за рамками туристического центра города.

Инфраструктура в Таиланде развита неравномерно. В популярных туристических центрах (Бангкок, Пхукет, Паттайя) есть все необходимое для комфортной жизни. Но в менее «успешных» регионах могут быть проблемы с качеством дорог, общественным транспортом и доступом к медицинскому обслуживанию. Таиланд — это про контрасты. Например, небоскребы с вертолетными площадками в Бангкоке и деревни без асфальта в провинции Исан.





Инфраструктура на Бали развивается, хотя еще отстает от Дубая и крупных городов Таиланда. Основной вид транспорта – мотобайк, что не всегда удобно. Проблемы с дорогами и пробками могут быть серьезными. Однако на острове есть все необходимое для жизни, включая международные школы и высококлассные больницы.





Инфраструктура в Грузии улучшается, но все еще есть над чем работать. В крупных городах (Тбилиси, Батуми) хорошо развиты дороги, общественный транспорт, больницы, театры, рестораны и торговые центры. Но в небольших городах и сельской местности инфраструктура пока не на высшем уровне.





Комфорт и безопасность





Согласно Numbeo Crime Index, Дубай занимает вторую строчку в мировом рейтинге безопасности. Инфраструктура и сфера услуг здесь соответствуют высоким международным стандартам.





Таиланд славится радушием к приезжим. В популярных у туристов местах качество обслуживания отвечает запросам взыскательных путешественников, однако за пределами этих зон уровень сервиса может быть менее стабильным.





Индонезийский остров Бали покоряет туристов и инвесторов самобытной атмосферой и культурой. Доброжелательность местного населения создает комфортную обстановку, но уровень предоставляемых услуг порой уступает предложениям Дубая и Таиланда.





Грузия подкупает своим колоритом и гастрономическими традициями. Сфера обслуживания демонстрирует активную положительную динамику, однако потенциал для дальнейшего улучшения еще сохраняется.

Климат и природа





Климат в ОАЭ жаркий и сухой. Средняя температура летом – 40-45 градусов, зимой 一 25 градусов, а количество солнечных дней в году – около 350.





В Таиланде климат тропический, поэтому для него характерны высокая влажность круглый год. Средняя температура – 28-32 градуса.





Бали также отличается тропическим влажным климатом. Живописная растительность, зелень, вулканы и прекрасные пляжи делают остров раем для любителей природы. Круглогодичная температура воздуха колеблется в диапазоне 27-30 градусов.





Климат в Грузии разнообразный, от субтропического на побережье Черного моря до умеренного в горах. Красивые горы, леса и пляжи привлекают любителей активного отдыха. Средняя температура в Тбилиси в январе +5-10 градусов в январе и +25-30 градусов в июле.





Вывод

Выбор между недвижимостью в ОАЭ, Таиланде, Бали и Грузии зависит от целей, бюджета и предпочтений ваших клиентов.

Дубай идеален для тех, кто приоритетом ставит премиальный уровень жизни, уверенность в завтрашнем дне и стабильный заработок, готов к значительным вложениям и толерантен к высоким температурам.

Таиланд привлекателен сочетанием умеренных цен, развитой инфраструктуры и тропического окружения.

Бали подходит для инвесторов, готовых к повышенным рискам в погоне за высокой прибылью и мечтающих о жизни в тропической идиллии.

Грузия ориентирована на тех, кто ищет недорогую недвижимость в окружении живописной природы.





The Boulevard by Prestige One — инновационный жилой комплекс в самом сердце Дубая (ОАЭ). Дизайн интерьеров выполнен в стиле модерн с использованием премиальных материалов, а кухни укомплектованы техникой немецких и итальянских брендов. Инфраструктура комплекса предлагает множество удобств: бассейны, фитнес-центр с современным оборудованием, детскую игровую комнату, джакузи, студию творчества с мольбертами, коворкинг и др.

Стоимость: от 168 799 $

Дата ввода в эксплуатацию: 3 кв. 2027





Pristine Park 3 — элитный кондоминиум в шаговой доступности от оживленного центра Паттайи (Таиланд). В отделке интерьеров использован темный мрамор, который гармонично сочетается со светлым натуральным деревом, латунными элементами и изумрудными акцентами. Резиденты могут воспользоваться бассейнами, сауной, фитнес-залом, детской комнатой, игровой зоной, библиотекой, коворкингом, симулятором гольфа и др.

Стоимость: от 53 551 $

Дата ввода в эксплуатацию: 1 кв. 2027





Aura Apartments — современный жилой комплекс в центре Убуда (Бали, Индонезия). Светлые комфортные апартаменты представлены с 1 или 2 спальнями. На территории комплекса расположены: бассейн, лаунж-зона, fresh-бар, фитнес-пространства, коворкинг, ресторан и др.

Стоимость: от 71 000 $

Дата ввода в эксплуатацию: 4 кв. 2025





LemonGarden by Batumi Investment — премиальный проект, расположенный среди живописных холмов вблизи Батуми (Грузия). Концепция проекта объединяет современную архитектуру, гармонию с природой и высокий уровень комфорта. В здании представлены различные удобства и развлечения: фитнес-зал, wellness-центр, бассейн, рестораны, зоны отдыха, детские площадки и др.

Стоимость: от 26 280 $

Дата ввода в эксплуатацию: 4 кв. 2025