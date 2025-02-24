Каталог
ГлавнаяКаталог проектовAjman Creek Towers

Ajman Creek Towers

United Arab Emirates, Ajman, Al Rashidiya Tower, B8
  1. Интерьер
Застройщик
GJ Properties
Площадь
от 101 м² до 270 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 216 280 $от 2 139 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
При оформлении договора
5%
До завершения строительства
40%
После передачи ключей
50%
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
  1. При бронировании
    5%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов2
Этажность25
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
101 – 253
216 280 – 650 620
2 139 – 2 565
2 спальни
145 – 270
329 640 – 627 149
2 258 – 2 315

Описание

Престижный жилой комплекс на берегу лазурных вод, в самом сердце Ajman, — новый образец роскошной жизни и непревзойденного удобства. Откройте для себя роскошный образ жизни и наслаждайтесь продуманной инфраструктурой не выходя из дома. Проект состоит из 5 высотных башен и включает 375 квартир с 1-2 спальнями. Окна-витражи высотой 3 метра обеспечат потрясающий вид на лазурные воды канала Ajman Creek Side и знаменитую набережную Ajman Corniche. Инфраструктура комплекса включает: фитнес-центр, бассейны, ландшафтные сады, беговые дорожки и игровые площадки, магазины, рестораны. За 5-10 минут можно доехать до торгового центра City Life, магазинов LuLu Hypermarket и Nesto, медицинских центров Amina Hospital и Masfoot Medical Centre L.L.C. Путь до парка Al Safia Park, поля для гольфа и природного заповедника Al Zorah Natural Reserve займет менее 20 минут. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается быстрый доступ к ключевым местам Ajman: микрорайонам Al Rashidya 1, Al Jerf 2 и Al Rawda 3. До центра Sharjah можно доехать за 15 минут, а до Umm Al Quwain — за 28 минут. В 25 минутах от дома находится Dubai International Airport. Близость к пляжу За 8 минут можно доехать до пляжа Ajman Beach с широким берегом и белым песком. Самый маленький эмират с трех сторон окружен территорией Sharjah, а на юге омывается теплыми водами Персидского залива, что благоприятно сказывается на климате. Надежный застройщик GJ Properties — ведущая компания в сфере недвижимости, которая активно реализует проекты в городе Ajman и Северных Эмиратах. Компания была признана «Лучшим агентством недвижимости» по версии Arabian Property Awards в 2020 и 2021 годах.

Локация

На карте
United Arab Emirates, Ajman, Al Rashidiya Tower, B8

Транспортная доступность

Общественный транспорт180 м
Море3 км
Школа650 м
Магазин150 м
Медицинский центр2 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Средняя школа
  • Магазины
  • Медицинский центр
  • Набережная

