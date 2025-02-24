Ajman Creek Towers

Описание

Престижный жилой комплекс на берегу лазурных вод, в самом сердце Ajman, — новый образец роскошной жизни и непревзойденного удобства. Откройте для себя роскошный образ жизни и наслаждайтесь продуманной инфраструктурой не выходя из дома. Проект состоит из 5 высотных башен и включает 375 квартир с 1-2 спальнями. Окна-витражи высотой 3 метра обеспечат потрясающий вид на лазурные воды канала Ajman Creek Side и знаменитую набережную Ajman Corniche. Инфраструктура комплекса включает: фитнес-центр, бассейны, ландшафтные сады, беговые дорожки и игровые площадки, магазины, рестораны. За 5-10 минут можно доехать до торгового центра City Life, магазинов LuLu Hypermarket и Nesto, медицинских центров Amina Hospital и Masfoot Medical Centre L.L.C. Путь до парка Al Safia Park, поля для гольфа и природного заповедника Al Zorah Natural Reserve займет менее 20 минут. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается быстрый доступ к ключевым местам Ajman: микрорайонам Al Rashidya 1, Al Jerf 2 и Al Rawda 3. До центра Sharjah можно доехать за 15 минут, а до Umm Al Quwain — за 28 минут. В 25 минутах от дома находится Dubai International Airport. Близость к пляжу За 8 минут можно доехать до пляжа Ajman Beach с широким берегом и белым песком. Самый маленький эмират с трех сторон окружен территорией Sharjah, а на юге омывается теплыми водами Персидского залива, что благоприятно сказывается на климате. Надежный застройщик GJ Properties — ведущая компания в сфере недвижимости, которая активно реализует проекты в городе Ajman и Северных Эмиратах. Компания была признана «Лучшим агентством недвижимости» по версии Arabian Property Awards в 2020 и 2021 годах.